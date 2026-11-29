Lazio'nun orta saha oyuncusu Davide Frattesi, cumartesi günü Torino deplasmanında alınan 2-1'lik Serie A galibiyetinin ardından verdiği televizyon röportajına, Instagram'daki viral "Safety Dog" paylaşımını güncellemek için ara verdi. Lazio 13 hafta sonunda 35 puanla zirvedeyken Frattesi, geri sayımı geciktirirse taraftarların mesaj kutusunu dolduracağını söyleyerek güldü.

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Frattesi, viral paylaşımını güncellemek için canlı yayındaki röportajına ara verdi

Lazio'nun orta saha oyuncusu Davide Frattesi, DAZN Italia'ya vereceği maç sonu röportajını erteledi. Frattesi, cumartesi günü Torino deplasmanında alınan 2-1'lik Serie A galibiyetinin ardından taraftarlarla arasında süregelen sosyal medya şakasını canlı yayında güncellemek istedi.

İtalya millî takım oyuncusu, Stadio Olimpico Grande Torino'daki basın alanında soruları yanıtlamadan önce telefonunda bir paylaşım yaptı. Ardından ekranını televizyon kameralarına göstererek "Safety Dog" paylaşımının son hâlini Instagram hikâyelerine koyduğunu doğruladı.

"Yapmak zorundaydım, yoksa hepsi bana yazacak!"

Paylaşımda, doğru anı sabırla bekleyen sakin bir köpek ile aynı dingin ifadeyi taklit eden Frattesi yer alıyor. Lazio'nun, Serie A'da ligde kalmak için geleneksel eşik sayılan 40 puana ulaşmasına kaç puan kaldığı da geri sayılıyor.

Frattesi gülerek, "Yapmak zorundaydım, yoksa hepsi bana yazacak!" dedi. "Kasım ayında -5'e geleceğimizi gerçekten beklemiyorduk. Bu sezon, özellikle Mantova maçını düşününce, en iyimser beklentilerin bile ötesine geçiyor. Toparlandık ve bu galibiyetler bize daha fazla heyecan veriyor. Bu yüzden şimdi durmak istemiyoruz."

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Ağustostaki İtalya Kupası şokundan Serie A zirvesine

Frattesi, paylaşımı ilk kez Lazio'nun Juventus deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetinin ardından "-21" notuyla yapmıştı. Cumartesi günkü galibiyetle birlikte, 13 lig maçında alınan 11 galibiyet ve iki beraberliğin ardından geri sayım "-5"e indi.

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Bu esprili ligde kalma hesabı, Lazio'nun ağustos ayında İtalya Kupası'nın ilk turunda Serie B ekibi Mantova'ya aldığı kötü yenilgiden sonra Roma'da ayrı bir anlam taşıyor. O mağlubiyet, taraftarları şampiyonluk yarışından ziyade kümede kalma mücadelesinden korkutmuştu.

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Stadio Olimpico Grande Torino'da kaleci Christos Mandas kritik kurtarışlar yaptı. Lazio ise ilk yarının bitimine doğru Oliver Provstgaard'ın kornerden attığı kafa golü ve Gustav Isaksen'in golüyle iki kez fileleri buldu.

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Che Adams, duran topta attığı kafa golüyle Torino adına farkı bire indirip maçın son bölümünde heyecanı artırdı. Ancak Lazio üstünlüğünü koruyarak gelecek hafta sonu Atalanta ile oynayacağı maç öncesinde liderliğini sürdürdü.