Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, tarih boyunca Ballon d'Or aday listelerine girmede ezeli rakibi Inter Miami yıldızı Lionel Messi'ye karşı üstünlüğünü korudu.

France Football dergisi, 2026 yılı Ballon d'Or ödülüne aday olan futbolcuların nihai listesini açıkladı. Dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından 30 oyuncunun yer aldığı listede, Arjantinli Lionel Messi, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda sergilediği dikkat çekici performansların ardından yeniden yer aldı.

Listede, Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı oyuncularının yanı sıra, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Paris Saint-Germain yıldızları da güçlü bir şekilde temsil edildi.

Liste ayrıca Avrupa'nın beş büyük liginin dışından çok sayıda oyuncuyu da barındırdı. Al Nassr oyuncusu Sadio Mané ile Al Qadsiah yıldızı Julián Quiñones listede yer alırken, Inter Miami oyuncusu Messi, Amerika ligini temsil eden tek isim oldu.

Messi, Ronaldo'nun rekoruna yaklaşıyor

İspanyol "AS" gazetesine göre, Messi'nin 2026 Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmesi, kariyeri boyunca aday listesinde yer aldığı 17. kez oldu. Bu sonuçla Messi, tarih boyunca ödüle en çok aday gösterilen oyuncular sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Portekizli Cristiano Ronaldo, bu yıl listede yer almamasına rağmen, Ballon d'Or aday listesinde 18 kez boy göstererek geleneksel rakibinin bir adaylık önünde bulunuyor.

Ronaldo'nun ilk adaylığı 2005 yılında gerçekleşirken, aday listesindeki son görünümü 2022 yılında oldu.

İtalyan Paolo Maldini, 13 adaylıkla listede üçüncü sırada yer alıyor. Onu 12'şer adaylıkla Hollandalı Johan Cruyff, Alman Franz Beckenbauer ve Fransız Karim Benzema takip ediyor.

Listede onların ardından, her biri 11'er adaylık elde eden Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Michel Platini ve Eusébio geliyor.

Messi, ödül sayısında öne geçiyor

Ronaldo adaylık sayısında öne geçse de, konu ödülü kazanma sayısına geldiğinde terazi Messi'nin lehine ağır basıyor.

Arjantinli yıldız, 8 kez kazanarak Ballon d'Or'u en çok kazanma rekorunun sahibi. Ronaldo ise 5 ödüle sahip.

Messi ve Ronaldo, içinde bulunduğumuz yüzyılda Ballon d'Or'u birden fazla kez kazanmayı başaran tek iki oyuncu olmaya devam ediyor.

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