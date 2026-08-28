Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında cuma akşamı Al Taawoun ile oynanacak maçın ilk 11'ini açıkladı. Al Nassr, ilk 3 haftada aldığı galibiyetlerin ardından mükemmel başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

Al Nassr, üst üste 3 galibiyetle 9 puan toplayarak maça yüksek moralle çıkıyor. Takım, sezonun başından bu yana güçlü performanslar sergiledi; bunların en dikkat çekeni, maçın büyük bölümünü 10 kişiyle geçirmesine rağmen Al Ettifaq karşısında aldığı 3-2'lik heyecanlı galibiyetti.

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Al Nassr'ın ilk 11'inde kaleci Nawaf Al Aqidi, bu sezon ilk kez ilk 11'e döndü. Postecoglou, geçen Al Ettifaq maçında kırmızı kart gören Brezilyalı Bento Matheus'un yerini doldurmak için Al Aqidi'yi sahaya sürme kararı aldı ve Al Aqidi, yeni bir sınavda takımının kalesini korumak için geri döndü.

Portekizli Cristiano Ronaldo ise üst üste ikinci maçta ilk 11'deki yerini korudu. Al Ettifaq karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ronaldo, iki devre arasında oyundan alınmıştı. Hücumu Senegalli Sadio Mané ve Fransız Kingsley Coman ile birlikte yönetiyor.

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Al Nassr'ın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Nawaf Al Aqidi.

Savunma: Salem Al Najdi, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Nawaf Boushal.

Orta saha: Sami Costa, Angelo Gabriel, João Félix.

Hücum: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman.

Postecoglou, takımının galibiyet serisini sürdürmesini ve tam puanını korumasını umuyor. Özellikle Al Taawoun maçı, Al Nassr'ın Roshn Ligi'nin zirvesi için verdiği mücadeledeki hedefleri açısından yeni bir sınavı temsil ediyor; zira takım, Ronaldo, Mané ve Coman'ın yanı sıra Al Ettifaq'a karşı geri dönüşte dikkat çekici bir performans sergileyen João Félix'in liderliğinde büyük bir hücum gücüne sahip.