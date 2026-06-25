Yokluğu ona pahalıya mal oldu… El-Nusiri, Dünya Kupası’nda bir rekor daha kaçırdı

Eski Fas milli takımının yıldızı Youssef En-Nesyri, Dünya Kupası kadrosunda yer almaması nedeniyle bu turnuvada yeni bir rekor kaçırdı.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, geçen sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad formasıyla sergilediği vasat performansın ardından, 29 yaşındaki El-Nusiri'yi kadro dışı bırakarak onun yerine diğer hücum oyuncularını tercih etti.

El-Nusiri, Karim Benzema’nın Al-Hilal’a transfer olmasının ardından geçen Ocak ayında kış transfer döneminde Al-Ittihad’a katılmıştı, ancak beklenen katkıyı sağlayamadı.

"Stats Foot" istatistiklerine göre, genç Jassim Yassin Perşembe sabahı Haiti'ye karşı attığı golle 20 yaş 213 gün gibi bir yaşta rekor kırdı ve El-Nusiri, Dünya Kupası tarihinde Fas için gol atan en genç oyuncu unvanını kaybetti.

Yasin’in golü, devam eden Dünya Kupası’nın 3. Grubu’nun 3. turunda oynanan maçta geldi.

Nassiri ise 2018 Dünya Kupası’nda İspanya kalesine 21 yaş 24 günken bir gol atmıştı.

Bu gelişme, El Nsiri'nin Fas'ın büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası) en çok maça çıkan oyuncu unvanını da kaybetmesinin ardından geldi; El Nsiri'nin rekoru 30 maçta kalırken, Haiti maçına çıkan Achraf Hakimi 31 maçla onu geçti.

Sadece bu da değil; El Nsiri, turnuvada oynadığı üç maçta da birer gol atarak rekorunu eşitleyen İsmail Sebari'nin ardından, 3 golle Fas'ın Dünya Kupası tarihindeki en çok gol atan oyuncusu unvanını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bayern Münih’e transfer olması beklenen Eindhoven’ın yıldızı, 6. grubun lideri ile oynanacak ikinci tur maçında gol atması halinde bu rekoru kırabilir.