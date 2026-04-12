Yokluğu merak uyandırdı... Bayern yıldızının Real Madrid maçıyla ilgili son durumu

Bayern Münih'in yıldızlarından biri, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak Real Madrid ile beklenen karşılaşma öncesindeki son birkaç saatte endişe yarattı.

İki takım geçen hafta Bernabéu Stadyumu'nda karşılaştı ve Bayern Münih, ev sahibi takımı utandırarak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçından 2-1'lik değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Bavyera ekibi dün Cumartesi günü yerel lig maçlarına geri döndü ve Alman yıldızı Serge Gnabry'nin dizindeki sorun nedeniyle forma giyemediği maçta St. Pauli'yi 5-0 mağlup etti.

Oyuncunun yokluğu, taraftarlar arasında Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, maçın ardından Gnaby'nin durumu hakkında bir güncelleme yaptı ve şunları söyledi: "Onun bizimle Hamburg'a seyahat etmesinin iyi bir fikir olmadığını düşündük. İki uçak yolculuğu olduğu için, muhtemelen zaten oynayamayacaktı."

Eberl iyimserliğini dile getirerek, "Çarşamba günü hazır olmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Gnabry, Real Madrid ile oynanan ilk maçta ilk 11'de yer almış ve Luis Díaz'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı. İkinci golü Harry Kane atarken, Kylian Mbappé ise Real Madrid'in tek golünü kaydetmişti.

