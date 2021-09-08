"Yöneticinin sevgilisine attığım mesaj Juventus kariyerimi bitirdi"

Masum bir mesaj, Vincent Pericard'ın tepetaklak giden kariyerindeki ilk kırılma noktası olmuştu.

Henüz 18 yaşındayken gelecek vaadeden bir forvet olarak Juventus’a imza atan Vincent Pericard, yaşadığı mental rahatsızlıklar ve hapishanede geçirdiği günlerin ardınan kariyerini 28 yaşında noktalamıştı.

Peki, bugünlerde bir telekomünikasyon şirketinde Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Pericard’ın çalkantılarla dolu futbol kariyeri nasıl bu noktaya geldi?

Planet Football’a konuşan Pericard, Kamerun’da başlayan ve Fransa’da futbolla iç içe geçen hayatını ve yaşadıklarını anlattı.

Dört yaşındayken ailesiyle Fransa’ya taşınan Pericard, futbola Saint-Etienne’de başladı. Altyapıda geçen 11 yılın ardından A takıma yükselen santrafor, Saint-Etienne formasıyla çıktığı iki maçın ardından Fransız yıldız adayları Aboubacar Fofana ve Frantz Bertin ile birlikte Juventus’a transfer oldu.

“İyi olduğumu biliyordum, ama Juventus’a gideceğimi hayal bile etmezdim. Juventus beni Fransa U17 takımıyla oynadığım bir turnuvada izlemiş.”

Pericard, Fransız yıldızlar Zinedine Zidane ve David Trezeguet’nin yanı sıra Edgar Davids, Pavel Nedved ve Alessandro Del Piero gibi dünya çapında oyunculara sahip bir kadroya dahil oldu.

“Baskı hissetmedim, belki de daha 18 yaşında, naif bir insan olduğum içindi. A takımla antrenmanlara çıktım. Gerek şakalarıyla, gerek verdikleri destekle kendimi evimde hissetmemi sağladılar.”

Juventus formasıyla ilk maçına Mart 2002’de, Şampiyonlar Ligi’ndeki Arsenal deplasmanında çıktı. Oyuna sonradan dahil olan ve maç sonunda Patrick Vieira’yla forma değiştiren Pericard için gelecek çok parlak gözüküyordu.

Bir yanlış karar kaderini belirledi

Fakat bir mesaj her şeyi değiştirdi.

Bir şeyler içmek için dışarı çıkan Pericard, Fofana ve Bertin, İtalyan rehberlerini de davet etmeye karar verdi. Pericard’ın mesajından dakikalar sonra, Juventus yöneticilerinden biri telefon edip, ona neden sevgilisini dışarı davet ettiğini sordu.

Yalnızca birkaç gün sonra üç oyuncunun da bileti kesilmişti. Her biri farklı kulüplere kiralanırken, Pericard’ın bahtına İngiltere Championship’te oynayan ve Harry Redknapp’ın çalıştırdığı Portsmouth düştü.

Dil sorunu nedeniyle ilk haftalarda adaptasyon sorunu yaşayan Pericard, sezonun devamında takıma uyum sağladı ve İngiltere’deki ilk sezonunu ligde 32 maçta dokuz gol ve altı asistle tamamladı. Portsmouth ise Premier Lig’e yükseldi.

Ancak sezonun son maçında sakatlanan Pericard, bir sonraki sezon sadece yedi maça çıktıktan sonra bu kez diz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı. Onu depresyona sürükleyen de bu sakatlıklar oldu.

Hapishane günleri

Sheffield United ve Plymouth’ta kiralık olarak oynadıktan sonra Stoke City’ye transfer olan Pericard, ligde sezonu yalnızca iki golle tamamlayınca takımdaki yerini kaybetti. Alkol ve kumar bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşayan Fransız, aşırı hız yaparken yakalandı ve bu olay nedeniyle adaleti yanıltmak suçundan cezaevine girdi.

İlk etapta suçu Pericard’ın bir yakını üstlenmişti, fakat daha sonra gerçek ortaya çıkınca Pericard, Exeter Hapishanesi’nde dört aya mahkum edildi.

Hapisten çıktıktan sonra Stoke’a dönen Pericard, kısa süre sonra elektronik kelepçe kurallarını ihlal ettiği için Manchester’da parmaklıklar arkasına düştü.

“Hayatımın en zor dönemlerinden biriydi, ama bana çok önemli şeyler öğretti. Hapiste geçirdiğim ilk dönem fiziksel olarak formumu korudum ve durumla başa çıkabildim, ama ikinci dönem beni neredeyse mahvediyordu.”

"İntiharı düşündüm"

Bu süreçte ruh sağlığı da kötüleşmeye devam eden Pericard, bir noktada intiharı bile düşünmüş: “Yatak odasında şişede duran uyku ilaçlarına baktım ve intiharı düşündüm. Altı yedi tane içip sabah uyanamasam, kimse farkına bile varmazdı.”

Bir şeylerin ters gittiğini fark eden Stoke, onu kulübün spor psikoloğuna yolladı. Stoke, kulüp bünyesinde bir spor psikoloğu bulunduran ilk İngiliz takımları arasındaydı. Depresyon teşhisi konulan Pericard, hayatını düzene koymak için psikolog ile birlikte çalışmaya başladı.

Ancak futbol dünyası acımasızdı. Stoke’un 2011’de serbest bıraktığı Pericard, Carlisle United, Swindon Town ve amatör lig ekibi Havant & Waterlooville’de oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

Hayata yeniden başladı

Bir menajerlik şirketi kuran Pericard, Portsmouth Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra işletme alanında master yaptı.

Bugünlerde sorunları arkasında bırakmış, mutlu bir Pericard var. Yine de futbol kariyeriyle ilgili pişmanlıkları aklından çıkaramıyor.

“Şu anda elimizde zihin sağlığıyla ilgili çok daha fazla bilgi var. Keşke şimdi bildiklerime geçmişte de sahip olsaydım. Sadece kendime değil, aynı şeyleri yaşayan diğer insanlara da yardımcı olabilirdim. O İtalyan rehbere keşke hiç mesaj atmasaydım, ama hala o olaya aşırı tepki verdiklerini düşünüyorum.”

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