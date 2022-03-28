Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada büyük takımların yabancı teknik direktör tercihlerini eleştirdi. 774 maçla Türkiye'nin en fazla maça çıkan ikinci teknik direktörü olduğunu hatırlatan Vural, kendisine yeterince fırsat verilmemesinden yakınırken, yabancı tercihini anlamsız bulduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den 20 milyon euro'luk bütçe istediğini duydum. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki.

"Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden.

"Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum. Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz.

"Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi? Popülarite ve 'işte bak dünya şampiyonu oldu.' rahatlığıyla sorunsuz bir şekilde hocayı getirme arzusundan kaynaklanıyor"

Valerien Ismael eleştirisi

"Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Olduğu yerlerdeki başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor?

"Hangi gerekçeler ve kriterlere bakılarak buraya getiriliyor bilemiyorum. Peşin peşin konuşmak doğru olmaz, bakacağız. Tanımıyoruz, bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var.

"Türkiye farklı bir ülke. Türkiye, Avrupalı zihniyetiyle yaşayan bir ülke değil. İnsanı öyle değil"

"Torrent çare olamadı"

"Yabancı hoca getirildi de ne oldu? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki.

"Çok geç yardımcı hocalıktan birinci hocalığa geçmiş bir arkadaşımız. Galatasaray takımında içeriden duyuyorum. Bize de geliyor, arkadaşlarımız var. Çalıştırmasından taktik yorumlara takımın içerisinde bir memnuniyetsizlik yok.

"Kısa sürede büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek ne zamanı, ne de yaptırım gücü var. Dolayısıyla başarılı olması zor.

"Görüldüğü üzere birkaç iyi maç oynanınca, 'bak işte fena yapmıyor.' yorumları yapıldı. Yabancıda böyledir. Ufak bir farklılık getirirse çok abartılır. Barcelona maçlarında berabere kaldı, kaybetti ve akabinde bir lig maçı kaybetti.

"Hala 38 puanla düşme potasının içinde. Sanki bizim yöneticilerimiz hepsi Fransız, Alman, İspanyol, İtalyan da bizi beğenmiyorlar"

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