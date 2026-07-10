Yırtık çoraplar ve delik ayakkabılar… 2026 Dünya Kupası’nı kasıp kavuran en tuhaf fenomen

Her Dünya Kupası'nda oyuncular, taraftarların dikkatini çeken yeni detaylar ortaya koymayı başarır; ancak bu sefer konu muhteşem bir gol ya da olağanüstü bir beceri değildi; turnuvanın en önde gelen yıldızlarından birçoğunun giydiği yırtık çoraplar ve delik ayakkabılardı.

Birçoğu bunun sadece yeni bir moda olduğunu düşünse de, gerçekte bu fenomenin arkasında, oyuncuları saha içindeki performanslarını iyileştirmek için ekipmanlarının görünümünden ödün vermeye iten tıbbi ve sportif nedenler yatıyor.

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda yırtık çorap giyerek ilk kez dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

O zamandan beri bu fenomen futbolcular arasında kademeli olarak yayıldı ve taraftarlar ile takipçiler arasında tartışmalara yol açmasına rağmen, mevcut Dünya Kupası da dahil olmak üzere büyük turnuvalarda artık alışılagelmiş bir manzara haline geldi. Ancak akıllara gelen soru şudur: Oyuncular neden çoraplarını yırtıyor?

Tıbbi açıdan nedeni basit. Her oyuncu her maçta yeni bir çift çorap kullanıyor, ancak bu çoraplar genellikle baldır kası çevresinde sıkı oluyor. Maç sırasındaki yoğun fiziksel eforla kaslara kan akışı artıyor, baldır şişiyor ve bu da çorapların yarattığı baskıyı artırıyor.

İngiliz bilim adamlarından biri "Mirror" gazetesine yaptığı açıklamada, fiziksel eforun sonucu olarak maç sırasında baldır kaslarının kanla dolduğunu, bunun da çorapların daha sıkı görünmesine ve oyuncuların rahatsızlık hissetmesine neden olabileceğini belirtti.

İkinci Lig’de oynayan İsviçreli futbolcu Sven Michel (35 yaşında) ise “Bild” gazetesine yaptığı açıklamada, sürekli baldır kası kramplarından muzdarip olduğu için çoraplarını yırtmak zorunda kaldığını doğruladı.

Sven Michel şöyle konuştu: “Baldır kaslarında çok sık kramp çekiyordum, kendime dedim ki: ‘Ben de bunu yapmalıyım.’ Basıncın azaldığını hissedebiliyorsunuz ve kramplar o kadar çabuk gelmiyor.”

Bu uygulamanın yaygın olmasına rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 2022 yılından itibaren ekipman kuralları (Madde 15.2) kapsamında çorapların kesilmesini veya değiştirilmesini yasakladı; ancak bu karar çoğu turnuvada pratikte uygulanmıyor.

Almanya’da ise kurallar daha katı görünüyor. Alman Futbol Ligi (Bundesliga) resmi forma talimatlarında, “iç çoraplar veya normal çoraplar üzerinde herhangi bir delik bulunmamalıdır” denilmektedir.

“Bild” gazetesine göre, Alman Futbol Ligi Birliği (DFL), Ekim 2023’te bu ihlalle ilgili olarak tüm kulüplere resmi bir uyarı göndermiş ve ilk iki ihlalde uyarı ile başlayan kademeli cezalar uygulamıştır; üçüncü ihlalde ise 5.000 avro para cezası uygulanacak ve ihlallerin tekrarlanmasıyla cezaların tutarı artacaktır.

Kıtasal düzeyde ise Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bu konuya esnek bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor; delikli çoraplar, UEFA turnuvalarında cezalandırılan bir ihlal olarak kabul edilmiyor ve bu nedenle bu manzara, Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalarda hâlâ görülüyor.

Yenilikler sadece çoraplarla sınırlı kalmadı, ayakkabılara da uzandı. Portekiz milli takımının yıldızı Pedro Neto’nun (26 yaşında) topuk bölgesinde belirgin bir delik bulunan sağ ayakkabısını giyerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlk bakışta pek çok kişi, ayakkabının maç sırasında hasar gördüğünü sandı; ancak gerçek tamamen farklıydı, çünkü bu açıklık kasıtlı olarak tasarlanmıştı.

Portekiz'in İspanya ile oynadığı ve 0-1 mağlubiyetle sonuçlanan son 16 turu maçında ayakkabı televizyon ekranlarına yansımadan önce, Portekiz milli takımının teknik ekibi Neto'ya yeni bir ayakkabı giymesini önerdi; ancak Neto, turnuva boyunca önceki maçlarda da kullandığı bu modifiye edilmiş ayakkabıyla devam etmeyi tercih etti.

Bunun nedeni, topuk bölgesindeki açıklığın, topukta bulunan ağrılı kemik çıkıntısından kaynaklanan acıyı azaltmak amacıyla basıncı hafifletmek ve sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış olmasıdır. Bu durum, Neto’nun sağ ayağında Hagland deformitesi yaşadığını göstermektedir; zira açıklık sadece sağ ayakkabıda görülmektedir.

Sentetik malzemeden üretilen futbol ayakkabılarının topuk bölgesinde oldukça sert olduğu belirtilmelidir; bu durum, bazı oyuncuları basıncı azaltmak için ayakkabılarını modifiye etmeye itmektedir. Pedro Neto, bu çözüme başvuran ilk isim değildi; ondan önce Brezilyalı Philippe Coutinho ve Alman Mats Hummels gibi birçok yıldız oyuncu da aynı yöntemi kullanarak bu sorunu çözmüştü.