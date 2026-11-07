José Mourinho, sezonun son metrelerinde fiziksel yorgunluğun bedelini Real Madrid'in ödemesini istemiyor. Bu nedenle Portekizli teknik adam, oyuncuların yük yönetimine ilişkin farklı bir strateji oluşturmak için erkenden harekete geçti. Bunu yaparken de dinlenme dönemlerini ve oyun dakikalarının dağılımını yıldızlarının büyük randevulardaki hazırlığını korumak için önemli bir silaha dönüştürmeyi başaran Paris Saint-Germain deneyiminden ilham aldı.

İspanyol Marca gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid oyuncularının fiziksel yüklerini yönetmeye yönelik planını, sezonun belirleyici aşamasına mümkün olan en iyi hazırlıkla ulaşma çabası çerçevesinde ortaya koydu.

Valdebebas'ta teknik ekip, özellikle maç takviminin yoğunluğu ve rekabetin keskinleşmesiyle birlikte oyuncuların fiziksel efor yönetiminin sezonun kaderini belirlemede belirleyici bir faktör olabileceğinin farkında. Bu nedenle Mourinho, forma giyilen dakikaların titiz bir şekilde takibine, dinlenme dönemlerinin düzenlenmesine ve yüklerin her oyuncunun ihtiyaçlarına uygun biçimde dağıtılmasına dayanan bir plan oluşturdu.

Strateji yalnızca maçlar sırasında değişiklik yapmak ya da belirli karşılaşmalarda bazı oyunculara dinlenme vermekle sınırlı değil; ek dinlenme günleri tahsis etmeye ve oyuncuların fiziksel ve zihinsel enerjilerini yeniden kazanmalarına olanak tanıyan bireysel uygulamalara kadar uzanıyor.

Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni, bu politikanın uygulanmasına ilişkin en son örnek oldu. İki oyuncu, temposu ve fiziksel şiddeti yüksek maçlarda çok sayıda dakika sahada kaldıktan sonra, teknik ekip onlara toparlanmaları ve dinçliklerini yeniden kazanmaları için ek süre tanımaya karar verdi.

Bu adımın, her oyuncunun durumuna ve takımın ihtiyaçlarına göre başka oyuncularla da tekrarlanması bekleniyor. Zira Mourinho, tüm oyunculara tek tip bir program uygulamak istemiyor; bunun yerine her oyuncu için uygun yükü belirlemeyi ve ona dinlenme vermek için en ideal zamanlamayı tespit etmeyi amaçlıyor.

Portekizli teknik adam, forma giyilen dakikaları ve yorgunluk oranlarını takip etmek, fiziksel programları bireysel ve kolektif koşullara göre ayarlamak için kulüp içindeki çeşitli birimlerle koordineli bir şekilde çalışıyor. Çünkü Mourinho'nun hesaplarında küçük detay diye bir şey yok; her oyun ya da dinlenme dakikası ilerleyen süreçte farkı yaratabilir.

Mourinho'nun hayranlığını uyandıran model

Luis Enrique'nin son dönemde Fransa Ligi'nde asli oyuncularının forma giydiği dakikaları yönetmeye yönelik titiz bir politika benimsemesinin ardından, Paris Saint-Germain deneyimi Real Madrid'in hesaplarına güçlü bir şekilde dayatıyor kendini; Bayern Münih de öyle.

Yerel ligdeki forma giyme rakamları, Paris ekibi içinde fiziksel yüklerin ele alınışındaki farkın boyutunu ortaya koyuyor. Takımın en önemli unsurlarından biri olan Vitinha 2121 dakika oynarken, Khvicha Kvaratskhelia 1483 dakika, Ashraf Hakimi 1374 dakika, João Neves 1287 dakika, Fabián Ruiz 1129 dakika forma giydi; Ousmane Dembélé ise 1062 dakikayla yetindi.

Toplam mümkün dakikaların %69,3'ünde forma giyen Vitinha dışında, bu oyuncuların hiçbiri Fransa Ligi'nde oynanabilir dakikaların yarısına ulaşamadı. Dembélé'nin forma giyme oranı %34,7, Fabián Ruiz'in ise %36 oldu; bu da Luis Enrique'nin yıldızlarına toparlanmaları ve hazırlıklarını korumaları için tanıdığı alanın boyutunu yansıtıyor.

Paris Saint-Germain bu açıdan göreceli bir avantaja sahip; bu da yerel rekabetin taleplerinin İspanya Ligi'ne kıyasla daha düşük olmasında kendini gösteriyor. Bu durum, teknik ekibe yıldızlarının forma giyme dakikalarını kontrol etme ve onları dinlendirme konusunda, takımın sonuçlarını aynı ölçüde etkilemeden daha geniş bir alan sağlıyor.

Ancak Mourinho, İspanya Ligi'ndeki rekabetin gücü ve maçların taleplerinin yüksekliği nedeniyle Real Madrid'de aynı lükse sahip değil; bu da onu rotasyon işlemleri ve yük dağıtımı konusunda çok daha büyük bir titizlikle hareket etmeye zorluyor.

İşte bu noktada Portekizli teknik adam, yükleri bireysel biçimde yönetmeye, stratejik dinlenme dönemlerinden yararlanmaya ve İspanya Ligi'nde forma giyilen dakikaların daha dengeli dağıtılmasını sağlamaya dayanan, Paris Saint-Germain deneyiminin kendine özgü bir versiyonunu ortaya koymaya çalışıyor.

Çünkü hedef yalnızca Real Madrid'in şu anki galibiyetlerini korumakla ilgili değil; aynı zamanda yıldızlarının enerjisinin erkenden tükenmesini önlemekle de ilgili. Böylece takım, maçlar daha önemli hale geldiğinde ve her karşılaşma hiçbir asli unsurun kaybedilmesine tahammülü olmayan bir savaşa dönüştüğünde kendini fiziksel bir krizle karşı karşıya bulmasın.