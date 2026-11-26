Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Sadd ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın niteliğinin ortaya çıkmasıyla ağır bir darbe aldı.

Reklam

Al Nassr, geçen salı akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşaması 5. hafta karşılaşmasında Al Sadd'ı 2-1 mağlup etmişti.

Maçın başlamasının üzerinden yalnızca 3 dakika geçmişken Coman, Katar ekibi Al Sadd'ın bir oyuncusuyla girdiği temasın ardından yere düştü , sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan oyuna girdi.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Fransız kanat oyuncusunun tıbbi testlerden ve görüntülemeden geçtiğini, sonuçların arka adalesinde yırtık olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Gazete, Coman'ın 28 güne kadar uzanacak bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyacağını, bunun da takımın önümüzdeki dönemde oynayacağı birçok önemli maçı kaçıracağı anlamına geldiğini aktardı.

Reklam Reklam

Ancak Al Riyadiyah, Fransız kanat oyuncusunun yalnızca 3 maçta forma giyemeyeceğini vurguladı. Bunların en önemlisi, gelecek cuma Al-Awwal Park'ta oynanacak Roshn Suudi Ligi 14. hafta mücadelesindeki Al Qadsiah maçı.

Related Topics

Gelecek maçlar ALH Premier Lig 07:15 ALN

Bunun yanı sıra Coman, bugün (cuma) oynanacak Roshn Ligi 13. hafta karşılaşmasındaki Al Hazm maçında ve gelecek salıdan sonraki salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşaması Batı Bölgesi 6. haftasında oynanacak Katar ekibi Al Gharafa maçında da forma giyemeyecek.

Öte yandan eski Bayern Münih yıldızı, Al Nassr'ın Al-Awwal Park'ta Al Shabab'ı ağırlayacağı Roshn Ligi 15. hafta maçıyla 12 Aralık'ta sahalara dönecek.

Reklam

Fransız kanat oyuncusunun Al Sadd maçındaki sakatlığı, geçtiğimiz dönemde kendisini sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığın ardından Al Nassr formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı maçın ilk dakikalarında geldi.

Coman, geçen ekim ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşaması 2. haftasında Özbek ekibi Neftchi'nin 3-1 yenildiği maçtan bu yana sakatlıkla boğuşuyordu.

Reklam

Bu ciddi sakatlık nedeniyle Roshn Suudi Ligi'nin 10, 11 ve 12. haftalarındaki NEOM, Al Faisaly ve Al Kholood maçlarını, ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşaması 4. haftasındaki Özbek ekibi Pakhtakor maçını kaçırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, sondan bir önceki maçta, geçen cuma Roshn Suudi Ligi'nin ertelenen 9. hafta karşılaşmasında Al Ahli karşısında Al Nassr kadrosuna geri dönmüş, ancak ilk 11'de başlamayıp oyuna yedek olarak girmişti.

Reklam

Katar ekibi Al Sadd karşısında ilk 11'de sahaya çıkar çıkmaz kısa sürede sakatlanan Coman, fiziksel durumu ve maçlara dönüşe ne kadar hazır olduğu konusunda pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Fransız kanat oyuncusu, bu sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla yalnızca 9 maça çıktı ve bu maçlarda tek bir gol atarken hiç asist yapamadı.