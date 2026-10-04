Irak Futbol Federasyonu Başkanı Yunus Mahmud, Arap Körfez Kupası'nın büyük bir turnuva olmadığını düşündüğünü belirten şok edici açıklamalarıyla tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu açıklamalar büyük bir öfkeye yol açtı.

Yunus Mahmud, geçen baskıda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şansıyla ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratmış, ardından Körfez Kupası'ndan elenmenin ardından federasyonun çalışmalarına yönelik eleştirileri reddettiği yorumlarda bulunmuştu.

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Irak efsanesi, medyaya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Neden özür dileyelim ki? Körfez Kupası, elenmemizin bizim için bir kriz anlamına geleceği büyük bir turnuva değil ve medyadaki önemine rağmen 'vay' dedirten bir turnuva değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için en önemlisi 2027 Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası. Geçen baskıya katılmamızın ardından Dünya Kupası'na sürekli katılmamız konusunda bir fikir birliği var."

Şöyle tamamladı: "Suudi Arabistan ve İran gibi Asya'nın en büyük milli takımlarına ayak uydurmamız gerekiyor, ancak adım adım gelişmeliyiz."

Irak Milli Takımı, Suudi Arabistan'a 2-0 yenilmesinin ardından Körfez Kupası'na veda etti. Umman ile her açıdan eşit kalınca, iç kura yoluyla turnuvadan ayrıldı; talih Umman'a güldü, Irak ise turnuvaya veda etti.



