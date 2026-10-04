24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
GOAL
Çeviri:

Yine tartışmaların odağında: Younis Mahmoud, Irak'ın yaşadığı şoktan sonra ateşli açıklamalarla patladı!

Suudi Arabistan - Irak
Suudi Arabistan
Irak
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Irak

Çarpıcı yorum

Irak Futbol Federasyonu Başkanı Yunus Mahmud, Arap Körfez Kupası'nın büyük bir turnuva olmadığını düşündüğünü belirten şok edici açıklamalarıyla tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu açıklamalar büyük bir öfkeye yol açtı.

Yunus Mahmud, geçen baskıda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şansıyla ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratmış, ardından Körfez Kupası'ndan elenmenin ardından federasyonun çalışmalarına yönelik eleştirileri reddettiği yorumlarda bulunmuştu.

Ayrıca oku: Tüm zorluklara meydan okudu: 27. Körfez Kupası yarı finalinde Hamdan'ın vuruşunun perde arkası

Irak efsanesi, medyaya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Neden özür dileyelim ki? Körfez Kupası, elenmemizin bizim için bir kriz anlamına geleceği büyük bir turnuva değil ve medyadaki önemine rağmen 'vay' dedirten bir turnuva değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için en önemlisi 2027 Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası. Geçen baskıya katılmamızın ardından Dünya Kupası'na sürekli katılmamız konusunda bir fikir birliği var."

Şöyle tamamladı: "Suudi Arabistan ve İran gibi Asya'nın en büyük milli takımlarına ayak uydurmamız gerekiyor, ancak adım adım gelişmeliyiz."

Irak Milli Takımı, Suudi Arabistan'a 2-0 yenilmesinin ardından Körfez Kupası'na veda etti. Umman ile her açıdan eşit kalınca, iç kura yoluyla turnuvadan ayrıldı; talih Umman'a güldü, Irak ise turnuvaya veda etti.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin