Yine sert bir eleştiri: "Büyük Mika Godts, topu on altı kez kaybetti"

Henk Spaan, Mika Godts'a bir kez daha sert eleştiriler yöneltti. Ajax'ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 31 golün parçası olsa da, Het Parool gazetesi köşe yazarı ne yapsa da onu beğenmiyor gibi görünüyor.

Godts, bu sezon 42 resmi maçta 17 gol ve 14 asist kaydetti. Yine de Belçikalı oyuncu, "Spaan Puan Veriyor" adlı günlük köşede düzenli olarak eleştiriliyor.

sc Heerenveen ile Ajax arasındaki golsüz berabere biten maçın ardından Spaan, Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa ve Davy Klaassen hakkında şaşırtıcı derecede olumlu yorumlarda bulundu. “Ama bunun dışında sıçrayan sudan başka bir şey görmedim.”

Ardından Godts'a yöneliyor. "Bazen büyük oyuncuların gerektiğinde ayağa kalktığını duyarsınız. Büyük Godts en az on altı kez topu kaybetti."

Spaan'ın eleştirdiği Godts, geçen Cuma günü Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmeyeceğini öğrendi. Artık Ajax'taki son haftalara tamamen odaklanabilir.

Friesland'daki beraberlik nedeniyle Ajax, Avrupa kupalarına katılma şansı için play-off'lara kalmak zorunda kaldı.

Perşembe akşamı Amsterdam ekibi, FC Volendam'ın Kras Stadyumu'nda FC Groningen ile karşılaşacak.