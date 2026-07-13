Yine önemli bir Feyenoord oyuncusu takımdan ayrılacak gibi görünüyor: Alman kulübüyle görüşmeler başladı

Timon Wellenreuther’in Feyenoord’dan ayrılması giderek daha somut bir hal alıyor. Sky Sport’un Almanya şubesinden Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, VfL Wolfsburg ve Rotterdam ekibi, kalecinin transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, sözleşmesinin uzatılmayacağı haberini alan Wellenreuther’in Rotterdam’dan ayrılmak istediği ortaya çıkmıştı.

Kaleci, 2027 ortasına kadar De Kuip'te kalacak. Feyenoord, onun için transfer ücreti almak istiyorsa, 30 yaşındaki oyuncunun bu yaz ayrılması gerekecek.

Pazar günü, Wolfsburg'un da Alman kaleciyle ilgilendiği ortaya çıktı. Wellenreuther'in, Bundesliga'dan küme düşen kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Plettenberg, Pazartesi akşamı her iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığını bildirdi. Gazeteciye göre Wellenreuther, Wolfsburg’un kaleci pozisyonu için en öncelikli hedefi.

Feyenoord ise uzun süredir yeni bir kaleci arayışında. Hertha BSC'den Tjark Ernst, Stadionclub'un yeni birinci kalecisi olarak görülüyor. Kicker, Pazar günü Berlinli kalecinin Rotterdam'a transfer olasılığının gündemde olduğunu bildirdi.

Wellenreuther, 2023 yılından beri Feyenoord forması giyiyor ve kulüp ile tüm ulusal şampiyonlukları bir kez kazandı. Alman kaleci, şu ana kadar 16 kez şampiyon olan kulüpte 125 maça çıktı ve 37 maçta kalesini gole kapattı.