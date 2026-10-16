20 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan'da henüz üçüncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından eski Barça yeteneği Ansu Fati'nin attığı 2-0'lık golün asistini yaptı (43.). Monaco Teknik Direktörü Filipe Luis, Alman U21 millî futbolcu için "Paris harika bir formda" dedi.

Brunner buna rağmen gelecek hafta sonu Monaco'nun Ligue 1'de Lorient'le oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Çünkü cezasının ikinci maçını çekecek. Eylül ortasında Racing Strasbourg ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı golü rakip taraftarlara dönük bir "kafa kesme sevinci"yle kutlamış ve bu nedenle lig tarafından iki maçlık cezanın yanı sıra şartlı olarak iki maç daha cezaya çarptırılmıştı.

Brunner, Strasbourg maçının hemen ardından karma alanda şunları söylemişti: "Pişman olduğumu söylemem ama vermek istediğim mesaj bu değildi. Yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şuydu: 'Ne gol ama, iş bitti.'" Aradan birkaç hafta geçmesi ve aldığı cezanın ardından 20 yaşındaki futbolcu, perşembe günü Sofya'da çok farklı konuştu: "Yaptığımdan pişmanım ve bundan gelecek için ders çıkarıyorum" dedi.

Paris Brunner'ın kariyeri bugüne kadar nasıl ilerledi?

Borussia Dortmund altyapısında yetişen Brunner, 2024'te BVB ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. Kulüp, onu dört milyon euro karşılığında Monaco'ya sattı. Monaco da Brunner'ı önce başarısız geçen bir sezon için Cercle Brugge'e gönderdi. Forvet ancak bu sezon gerçek anlamda çıkış yakaladı: Sekiz resmî maçta yedi gol ve bir asist üretti.

Getty Images

Bir Foot-Mercato haberine göre Dortmund, Brunner'ı satarken "eşleştirme hakkı" olarak bilinen bir hakkı güvence altına aldı. Bu hak, başka bir kulübün forvete yaptığı teklifi karşılayarak onu geri getirmesine olanak tanıyor. Brunner'ın piyasa değeri, yükselen formu sayesinde 15 milyon euroya çıktı.