Yine de Dünya Kupası mı olacak? Son derece formda olan Hollanda milli takım oyuncusu sahalara geri dönecek

Emmanuel Emegha, önümüzdeki hafta sonu RC Strasbourg'un maç kadrosuna geri dönüyor. Hollanda milli takımında iki kez forma giymiş olan 23 yaşındaki forvet, dört ay aradan sonra tekrar sahalara dönmeyi umuyor.

Fransa'da Emegha'nın Cumartesi günü OGC Nice ile oynanacak iç saha maçında tekrar sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Laheyli forvet, Hollanda milli takımındaki ilk maçından kısa bir süre sonra kasık sakatlığı geçirdi ve bu nedenle son dört aydır sahalardan uzak kaldı.

Aslında Emegha daha önce Strasbourg'a dönecekti, ancak bir aksilik nedeniyle dönüşünü ertelemek zorunda kaldı.

L’Équipe’e göre Emegha, bu hafta Strasbourg antrenmanlarında formda bir görüntü sergiledi. L’Alsace, teknik direktör Gary O’Neil’in ona ne kadar süre vereceğini merak ediyor.

Strasbourg kaptanı Emegha, önümüzdeki aylarda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ı kendisini kadroya almaya ikna edebilmeyi umuyor.

Emegha, bu sezon 11 resmi maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti. Kasım ayında Hollanda milli takımında 28 dakika forma giydi.