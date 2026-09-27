Yamal, İngiliz gazeteye yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, Ballon d'Or'u kazanacak seviyede olduğumu sadece bu yıldan beri düşünmüyorum, bu çok daha uzun süredir böyle" dedi ve şöyle devam etti: "Bunu herkes biliyor ve herkes benim fark yaratan bir oyuncu olduğumu biliyor. Bence bazıları, Lamine 19 yaşında, Ballon d'Or'u bir gün kazanacak, o yüzden biz onu daha çok başka birine verelim diye düşünüyor."

Kanat oyuncusu, rakiplerine karşı nasıl öne geçeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sadece kazanmam, kazanmam ve yeniden kazanmam gerekiyor; öyle bir an gelecek ki artık ortada hiçbir tartışma kalmayacak. Bunu seven insanlar da olacak, 'Ne kadar da kendini beğenmiş' diyenler de. Bu da normal."

Özellikle Yamal ve Kylian Mbappe (Real Madrid) son haftalarda defalarca tartışmalı öz övgüleriyle kendilerini öne çıkardı. Eski Ballon d'Or patronu Pascal Ferre, kısa süre önce Fransız gazetesi Le Parisien için bunun bir hata olduğunu söyledi: "Ballon d'Or'un iletişim düzeyinde kaybedilebileceğini söylediğimde, şunu kastediyorum: Bir oyuncu rahatsız edici bir şekilde ilgi odağında durur ve seçmenlerde sanki bir karara zorlanıyorlarmış izlenimi yaratır. Bazı insanların sahnelediği bu tür heyecan, bir noktadan sonra seçmenleri rahatsız edebilir. Çünkü o aşamada manipülasyon oldukça açık hale gelir."

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Ballon d'Or: Hangi oyuncular favoriler arasında yer alıyor?

Yamal ya da Mbappe'nin adını anmadan, zorlamayla yapılan bireysel tanıtımın tehlikelerine karşı uyardı: "Seçmenler saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek ve ona not vermek için gerekli hem deneyime hem de muhakeme gücüne sahipler; onun en iyisi olduğunu on ya da on beş kez duymalarına gerek yok."

Bu iki hücum yıldızının yanı sıra Bayern'in gol kralı Harry Kane de öne çıkan isimler arasında gösteriliyor. Bunlara, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in son unvan sahibi Ousmane Dembele'si ile, Dünya Kupası'ndaki belirleyici performanslarının ardından Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İspanyol orta saha oyun kurucusu Rodri de dahil.

Ballon d'Or'un 70. töreni, 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek ve özel bir yeniliği de beraberinde getirecek. Jübile dolayısıyla prestijli gala ilk kez Paris'te değil, Londra'da yapılacak. Organizatörler ev sahibi şehri mayıs ayının sonunda açıkladı.