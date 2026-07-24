Bunu İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport haber verdi. Buna göre Türk devi, kanat oyuncusuna beş yıllık sözleşme karşılığında sezon başına net 8 milyon euro maaş teklif ediyor. Ayrıca Leao'nun her yıl üç bonus kazanma şansı da bulunuyor: 20'den fazla maçta forma giymesi halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyon olması durumunda 1 milyon euro.

Fener, son olarak üst üste dört kez ligi ikinci sırada tamamladı ve 2014'ten bu yana büyük şampiyonluğu kazanamadı. Bu nedenle kulüp, yeni seçilen başkan Aziz Yıldırım yönetiminde, son şampiyon Galatasaray ile rekabet edebilmek için büyük bir yapılanmaya gitmek istiyor. Habere göre Türk ekibi, Rafael Leao için Portekizli oyuncunun bonservisi adına 50 milyon euro ödemeye hazır.

Milan'da Rafa Leao, istikrarsız performansları nedeniyle yıllardır tartışmalı bir oyuncu konumunda. Süper Lig'e bir transfer, onun için hem yeni bir başlangıç yapma hem de buna rağmen krallara layık şekilde para kazanma fırsatı olabilir. Fenerbahçe, yalnızca birkaç hafta önce Mason Greenwood'u (Olympique Marsilya) kulüp tarihinin rekor transferi yapmıştı: İngiliz oyuncu 39 milyon euroya mal oldu; şimdi ise bu rakam bir kez daha aşılabilir. Ayrıca Fener, Vedat Muriqi'yi (Mallorca) 15,5 milyon euroya, Nathan Ake'yi ise (Manchester City) 8 milyon euroya kadrosuna kattı.

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Eğer Milan, Rafa Leao'yu satmaya karar verirse, habere göre kulüp bu parayı KRC Genk'ten Konstantinos Karetsas'a yatırmak istiyor. Ancak Yunan milli oyuncunun Borussia Dortmund'a zaten söz verdiği öne sürülüyor. Milan ise BVB'nin aksine hücum oyuncusu için henüz bir teklif sunmadı.

Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asist üretti.