Dan-Axel Zagadou gelecek yıl küçük bir yıldönümünü kutlayacak. 2027 yazında Almanya’ya transferinin üzerinden on yıl geçmiş olacak. Bugün 27 yaşında olan oyuncu, o dönemde Paris Saint-Germain’in ikinci takımından Borussia Dortmund’a bonservissiz olarak gelmişti.

Teorik olarak, 2022’de VfB Stuttgart’a katılan ve burada sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan stoper, bu dokuz Bundesliga sezonunda 306 maça çıkabilirdi. Ancak Zagadou, Bundesliga’da yalnızca 108 karşılaşmada forma giydi. Çünkü sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 180 maç kaçırdı. Ve buna yenileri de eklenecek: Schwaben ekibi salı günü, Zagadou’nun uyluk arka adalesinde kas sakatlığı yaşadığını ve önümüzdeki haftalarda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Filippo Mane’de durum henüz (ya da artık?) bu kadar vahim değil. Ancak bir bakıma İtalyan oyuncu, sakatlığa yatkınlığı açısından BVB’de şimdiden Zagadou’nun halefi sayılabilir. Mane, Ocak 2022’nin başında Vestfalya ekibinin altyapısına katıldığından bu yana neredeyse 500 gün sahalardan uzak kaldı, 75’ten fazla maçı da kaçırdı.

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Filippo Mane, BVB hazırlık döneminin kazananı

Ancak 21 yaşındaki oyuncu da, kısa süre önce Stuttgart’ta Zagadou’nun yaptığı gibi, yeniden bir istikrar dönemi yakaladı. Şimdi hem onun hem de kulübün yeniden umudu, işlerin nihayet düzenli olarak iyiye gitmesi ve kısa süre içinde yeni bir sakatlığın yaşanmaması. Çünkü bu gerçekten daha uzun bir süre boyunca böyle devam ederse, stoper kuşkusuz çok daha fazlasını vadeden bir oyuncu.

Sportif direktör Lars Ricken, pazar günü FC Arsenal deplasmanındaki 3-2’lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından Mane için, “Onun yeteneklerine her zaman tamamen ikna olmuş durumdaydık ve hâlâ da öyleyiz” dedi. Londra’da ona “olağanüstü bir maç” oynadığını belirtti. 50 yaşındaki yönetici, “Mesele her zaman sadece yeterince uzun süre sakatlıksız kalıp kalamayacağıydı. O zaman hepimiz nasıl bir kaliteye sahip olduğunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ocak 2025’te iki yıl daha geçerli bir profesyonel sözleşme alan Mane, bu günlerde BVB’nin hazırlık döneminin kazananlarından biri olarak görülüyor. Üstelik onda yakın zamanda da korku dolu bir an yaşanmadan olmadı. Cerezo Osaka karşısındaki 0-1’lik maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ardından FC Tokyo’ya karşı oynanan maçı (1-0) kaçırdı.

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“İlerleme kaydediyor”: Filippo Mane, BVB’de Luca Reggiani’yi geride bırakıyor

Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi, Mane için profesyonel takımda kapı yeniden aralanmış durumda. Nico Schlotterbeck’in (ayak bileği ekleği sakatlığı) ve Emre Can’ın (çapraz bağ yırtığı sonrası rehabilitasyon) yokluğunda, “klasik İtalyan adam adama savunmacı” (Ricken) takıma daha da yaklaştı ve hazırlık döneminde bol süre aldı.

Şu ana kadarki beş maçında tavizsiz ikili mücadeleleri ve oyunu geriden iyi kurması sayesinde daha fazlası için güçlü bir mesaj verdi ve görünüşe göre geçen sezonun ikinci yarısında sıralamada onu geçen vatandaşı Luca Reggiani’yi de yeniden geride bıraktı. Sezon başında üçlü savunma Waldemar Anton, yeni transfer Joane Gadou ve Ramy Bensebaini’den kendiliğinden oluşacak olsa da, mevcut durumda Mane bu üçlünün ilk alternatifi konumunda.

Teknik direktör Niko Kovac hafta sonunda, “Elbette şu ya da bu şey hâlâ geliştirilebilir ama Filippo ilerleme kaydediyor” dedi. “Bu onun çalışkanlığı. Onun durumunda bazı ayarlamalar yaptık. Hangi sorunları yaşadığını biliyoruz. Son haftalarda ve aylarda bunu geliştirdik. Eğer sağlık açısından bu istikrarı korursa, bizim için kesinlikle iyi bir oyuncu olacaktır.”

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Niko Kovac, FC Arsenal galibiyetinin ardından Filippo Mane’yi övdü

54 yaşındaki teknik adam için de Mane “gerçekten çok iyi bir maç” çıkardı; özellikle de genç oyunculara sürekli iyi yönlendirmelerde bulunan tecrübeli Bensebaini ve Gadou ile birlikte oynarken. “Üç stoper çok iyi süpürdü. Filippo ama aynı zamanda Joane de. Bu tam anlamıyla saf güç, tam anlamıyla kuvvet. Hızlılar, etkili ve agresifler, bire birde de çok güçlüler.”

Mane geçen sezon profesyonel takımda altı resmi maça çıktı; o dönemde de ilginç şekilde Schlotterbeck ve Can’ın yokluklarından yararlanmıştı. DFB-Pokal’da Rot-Weiss Essen karşısında ilk maçına çıktı, kısa süre sonra da ilk kez bir Bundesliga maçında ilk 11’de yer aldı.

Ancak Mane, FC St. Pauli karşısında skor 3-1’ken maçın sonlarına doğru kırmızı kart gördü ve gereksiz bir penaltıya sebebiyet verdi. Dortmund sonunda sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Fırsat kaçtı; ardından iki kez milli olan oyuncu aylarca gözden uzak kaldı.

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Filippo Mane, BVB için bir sorunu gözler önüne seriyor

Daha sonra U23 takımıyla Regionalliga’da 11 kez sahaya çıktı. Hatta üç gol de attı; bunlar Mane’nin profesyonel seviyedeki ilk golleriydi. Ancak şubat başında yine bildik senaryo yaşandı: Onu iki aydan biraz fazla süre sahalardan uzak bırakan bir kas sakatlığı.

Mane örneği, ikinci takımın dördüncü lige düşmesinin BVB için ne kadar sorunlu olduğunu da gösteriyor. Mane’nin oynaması gerekiyor; sonunda ve bol bol oynaması gerekiyor. Bir mucize olmazsa bunu profesyonel takımda gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Ama gerçekten ilerleme kaydedebilmesi için dördüncü ligin de üzerinde bir seviyede forma giymesi gerekiyor.

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BVB’de Filippo Mane’nin geleceği nasıl şekillenecek?

Peki ya bir kiralık transfer? Ricken, “Bu konuda bir baskımız yok” diyerek durumu sakinleştirdi. “Transfer dönemi sona yaklaşırken durumu her vaka için ayrı ayrı değerlendireceğiz.”

Sonuç olarak Mane’nin takımda tutulması bekleniyor. Çünkü savunmadaki kadro derinliği şimdilik hâlâ sınırlı, kendisi son dönemde ikna edici performans gösterdi ve Reggiani’yi geride bıraktı. Ancak bunun ona gelişiminde uzun süredir beklenen bir sonraki sıçramayı getirip getirmeyeceği en azından soru işareti.

Filippo Mane: BVB’deki dönemi genel bakış