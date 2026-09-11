İtalyan medyasından birçok kaynak, Club Brugge forvetinin İtalya Milli Takımı kariyerine henüz kesin olarak karar vermediğini ortak şekilde bildiriyor. Yeni milli takım teknik direktörü Roberto Mancini ile İtalya Futbol Federasyonu FIGC'nin teknik direktörü Claudio Ranieri ile yapılan görüşmede Tresoldi'nin biraz daha düşünme süresi istediği ve Nations League'deki yaklaşan maçlar için aday kadroya çağrılmamayı talep ettiği belirtildi.

Ayrıca 22 yaşındaki oyuncunun her halükarda önce Almanya U21 takımındaki mevcut döngüyü tamamlamak istediği ifade ediliyor. Gazzetta dello Sport ve La Repubblica'nın yazdığına göre, FIGC bu nedenle de Tresoldi'nin FIFA nezdinde talep edilen federasyon değişikliğini şimdilik askıya aldı.

Tresoldi, Club Brugge forması giyiyor ve burada güçlü performanslar sergiliyor. Bu da yalnızca çok sayıda transfer spekülasyonuna yol açmıyor, aynı zamanda birden fazla federasyonun da onu istemesine neden oluyor. Ağustos sonunda söylentiler hız kazandı; Gazzetta, Tresoldi'nin İtalya'yı seçtiğini yazdı. Bild ise eski Hannover oyuncusunun hâlâ kararsız olduğunu aktardı.

İtalyan bir baba ile Arjantinli bir annenin oğlu olan Tresoldi, Cagliari'de doğdu ve ilk yıllarında İtalya'da büyüdü. Ancak 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı ve ardından Hannover 96 altyapısında yetişti. 2025'te 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Brugge'e transfer oldu.

Tresoldi, U19'dan bu yana DFB'nin genç milli takımlarında forma giyiyor. U21 takımında 24 maçta 12 gol attı. İyi formunu salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Brugge'ün Aston Villa'ya 3-2 kaybettiği maçta attığı golle bir kez daha gösterdi. Bu sezon yedi maçta şimdiden beş kez fileleri havalandırdı.

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Nicolo Tresoldi, Julian Nagelsmann döneminde Dünya Kupası adayıydı

Sağ ayağını kullanan oyuncu, Brugge'deki ilk sezonunda da olağanüstü bir performans sergilediği için eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosu için güçlü adaylardan biriydi. Nagelsmann'ın açıkladığı üzere, Tresoldi neredeyse kadroya alınacaktı. Nagelsmann, "Gerçekten çok uzun süre çok yakındı" dedi. Tresoldi'nin, "ceza sahasında o özel sezgiye sahip" bir oyuncu olduğunu söyledi. Buna rağmen bu kez onun için henüz yeterli olmadı, ancak Nagelsmann yine de Tresoldi'nin "zamanının geleceğini" dile getirdi.

DFB takımındaki bu dönem yakında başlayabilir, ancak artık Nagelsmann yönetiminde değil. Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'daki tam anlamıyla başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı. Yerine Jürgen Klopp geldi ve ilk kadrosunu 17 Eylül'de açıklayacak. Klopp, Tresoldi hakkında şu ana kadar bir değerlendirmede bulunmadı.

İtalya Milli Takımı'nda da daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanıyor. Dünya Kupası finallerine bir kez daha katılamamasının ardından Mancini teknik direktör olarak geri döndü. Yaklaşan milli ara döneminde İtalya, Nations League'de Belçika (25 Eylül), Fransa (2 Ekim) ve Türkiye ile iki kez (28 Eylül ve 5 Ekim) karşı karşıya gelecek.