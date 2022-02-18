Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe eleştirisi: "İnsanın içini acıtıyor"

A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk olan Yılmaz Vural, bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin genel durumunu değerlendirdi.

"Ben Fenerbahçe'nin evinde oynadığı maçların hepsini canlı izledim. Gördüğüm kadarıyla bir istek var. Tempolu başlıyorlar, kazanmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Sonra da oyun başka bir yere gidiyor. Gol attılarsa, rakip arkadan başka bir gol atıyor. Fenerbahçe gibi bir büyük takım nasıl bu hale düşer? İnsanın gerçekten içini acıtıyor."

"Taraftarlar gittiğim maçlarda bana 'Hocam, gel kurtar bizi!' diyorlar. Maç iyi gitse böyle bir şey söylemezler."

Üç büyüklere vurgu yaptı

"Üç büyükler belki de ilk üçe giremeyecek. Süper Lig'de yayın ihalesi yapılıyor. Belki bunu bile etkiliyor. 2 milyar lira teklif edilmiş. Bu çok ciddi bir para değil. 150-160 milyon euro gibi hesaplanmış."

"Üç büyük takımın iyi gitmesi lazım. Türk futbolu rahat etmek istiyorsa üç büyüklerin kötü olmaması lazım, Anadolu takımları için de iyi gitmeleri gerekiyor. Biraz kötü olunca bu ekonomik olarak da ligi etkiliyor. Onlar futbolun lokomotifleri, hepimiz futbolu onlarla sevdik."

Seyirciyi haklı buluyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk ettiği mücadeleyi 3-2 kaybetmişti. Vural, bu maçta tribünlerden oyunculara gelen protestolarla ilgili ise şunları söyledi:

"Seyirci asgari ücret alırken sizi kendisiyle kıyaslar. 'Milyonlarca dolar alıyorlar, neden oynamıyorlar?' diye sorar. Oyuncu yok hocaya kırılır, birine bakmış... Bunlar çocuk değil. Hepsi değerli. Fenerbahçe'yi ayağa kaldırır diye almışlar. Bir bakıyorsunuz o aldığı isim ortada yoksa eleştirir."

"Ferdi'ye tepki göstermediler. Çünkü gayret ettiğini görüyorlar. Gayret görmeyince buna tepki gösterirler ve oyuncu buna bozulur. Sen bu parayı alırken 'Bu değerde değilim' dedin mi? İşinize geldiğinde profesyonul oyuncu olursunuz, uygulamada antrenörden ondan bundan destek beklersiniz. Oyuncunun bu durumunu kabul edemem. Sizi Arjantin'den ordan burdan gezmeye getirmedik. Maç kazan. 'Ali Koç gibi başkanım var parayı alacağım' diyemezsin. O olmasa nereden para alacaksın? İyi oynayacaksın ki ürün satılsın. Kombine satılsın."

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