Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, bugün salı günü, efsane isim Zinedine Zidane'ı 2030 Dünya Kupası'na kadar 4 yıllığına Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Diallo, bu sabah Zidane'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Çok kısa sürede, karşınıza çıkmamızı sağlayacak anlaşmalara varmayı başardık. Bu sabah Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu ile istişare edip Zidane'ın adaylığını kendilerine sunduktan sonra, Zinedine Zidane'ın önümüzdeki dört yıl boyunca, 2030 Dünya Kupası'na kadar Fransa Milli Takımı'nın bir sonraki teknik direktörü olacağını duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyorum."

Diallo, sözleşmenin resmi olarak önümüzdeki 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekleyerek, "Teknik direktörle mutabık kalınarak, teknik ekibinin tamamı eylül ayının başında açıklanacak" dedi.

Fransa Federasyonu Başkanı bu tarihi transferi övgüyle karşılayarak şöyle konuştu: "Fransa Milli Takımı'nın dizginlerini en büyük efsanelerimizden birine devrediyorum. Teknik direktör olarak yeteneğinin ve yetkinliğinin büyüklüğünü kanıtladı. Federasyon açısından bu, yeni bir dönemin başlangıcıdır ve bu efsanenin Fransa Milli Takımı'ndaki serüvenini sürdürmesine olanak tanıyan koşulların bir araya gelmesiyle son derece şanslıyız."

Diallo, bu anı "istisnai" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı: "Federasyonun bu durumla karşılaşmasının üzerinden yaklaşık 14 yıl geçti. Bu, yanımda oturan kişi için de istisnai bir durum." Bu sözleriyle, Fransa Milli Takımı teknik direktörünün son atamasının 2012 yılında Deschamps'ın göreve gelmesiyle yapıldığına işaret etti.

Diallo, selefini övmeyi de ihmal etmeyerek şunları söyledi: "Didier Deschamps'ın çalışmasını takdirle karşılıyorum, çünkü Fransa Milli Takımı'mızı 14 yıl boyunca zirveye taşıdı. Fransa Milli Takımı'na imajını yeniden kazandırdı ve sportif parıltısını geri getirdi. Bu dönemin sonuna yaklaşırken, bu takdiri hak etmesi önemlidir."

Diallo, müzakerelerin perde arkasını da açıklayarak şöyle dedi: "Didier Deschamps Ocak 2025'te görevine devam etmek istemediğini açıkladığında, benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldım. Fransız futbolunun bu altın çağının, yeni bir dönemin başlangıcıyla birlikte sürmesini güvence altına alacak bir çözüm bulmam gerekiyordu." Diallo, doğru zaman geldiğinde Federasyonun hazır olması için kendine bir söz verdiğini de ekledi.

Zidane ile ilk görüşmenin Şubat 2025'te gerçekleştiğine dikkat çeken Diallo, "Zidane ile Şubat 2025'te görüştüm. O günden bu yana, gelişine zemin hazırlamak için birçok kez bir araya geldik ve bu, iki isteğin buluşması niteliğindeydi. Zinedine, Fransız futbolunda bir efsanedir ve yıllardır hayallerinden birinin Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu dile getiriyordu" dedi.

Oyuncu olarak 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan 54 yaşındaki Zidane'ın, teknik direktör olarak Real Madrid ile 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere istisnai başarılar elde ettikten sonra, önümüzdeki ekim ayında UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa Milli Takımı'nı ilk resmi maçında çalıştırması bekleniyor.