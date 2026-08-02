Yıllarca süren "kutsanmanın" ardından: Wenger, Infantino yüzünden itibarını "lekeliyor"

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in başarısız Dünya Kupası satış planına karşı sessiz kalması, paranın oyun üzerindeki bozucu etkisini eleştirdiği günlerle çelişkili görünüyor. İngiliz "Telegraph"gazetesinin haberine göre.

Gazete, bugün pazar günü, üst düzey danışmanların, operasyon yöneticilerinin ve hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın, çeşitli derecelerde, başı dertte olan İsviçreli yöneticiden uzaklaştığını, ancak Wenger'in görüşlerinin hâlâ bir muamma olduğunu belirtti.

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76 yaşındaki Wenger, hiç şüphesiz yorucu Dünya Kupası programından toparlanmaya çalışırken, patronuna karşı alenen konuşmakla yükümlü değil. Ancak bu alan tam da onun mesleki uzmanlık alanı. Adil olsun ya da olmasın, dışarıdan gözlemciler Wenger'in konumunu başarısız planın doğasıyla ilişkilendirecek ve onun bu işe bulaşmış olma ihtimalini sorgulayacaklar.

Elbette Wenger'in sessizliği suç ortaklığı anlamına gelmiyor. Ancak Infantino'nun yanında bulunması ona meşruiyet kazandırıyor. "Telegraph"a göre, bu durum, FIFA'nın Wenger'in tayinini iki adamın el sıkışıp kameraya gülümsediği bir fotoğrafla duyurduğu Kasım 2019'dan bu yana böyle.

Infantino, FIFA başkanlığındaki 10. yılını kutladığında, Wenger onu "her zaman ilerlemeye ve yeni fikirler yaratmaya hazır" olduğunu söyleyerek övmüştü. Dünya Kupası boyunca Wenger, maçlarda sık sık Infantino'nun arkasında otururken ya da tribünlerde onunla el sıkışırken görüldü.

Tartışmalı bir ilişki

Wenger'i Arsenal dönemi boyunca kutsayanlar için, son yıllardaki FIFA ile ilişkisini hazmetmek güçtü. Infantino'nun başkanlığı yeni zehirlilik seviyelerine ulaşmışken, durum artık daha da güçleşiyor.

Gazete, taraftarlarının ahlaki bir pusula ve oyunun sadık bir koruyucusu olarak tasvir ettiği adam olan Wenger'in, mali kazanç peşinde koşarak sporu sonsuza dek değiştirmeye çalışanlarla sıkı sıkıya bağlantılı hale geldiğini de ekledi.

Şu soruyla sonlandırdı: Wenger, Infantino'ya sadık kalarak çitin bu tarafında mı kalacak? Yoksa o da bunun gereğinden fazla ileri gidilmiş bir adım olduğunu mu ortaya koyacak? Infantino ile ilişkisi nedeniyle zaten lekelenmiş olan itibarının büyük bir kısmının artık atacağı yöne bağlı olabileceğine dikkat çekti.