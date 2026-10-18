Yıllarca süren bekleyişin ardından: Brighton'ın yıldızı, Rooney'nin yıkıcı silahını Premier Lig'e geri getiriyor

Nefesleri kesen bir anda, Brighton'ın Paraguaylı oyuncusu Diego Gomez, bugün pazar günü Premier Lig'in yedinci hafta maçlarında orta sahadan çıkardığı füze gibi şutla topu Crystal Palace'ın ağlarına gönderdi.

Gol, yedinci dakikada geldi. Gomez, kaleci Walter Benitez'in ileri çıkışından yararlanarak uzak mesafeden muhteşem bir şut çekti; top kaleciyi avlayarak ağlarla buluştu.

İstatistik kuruluşu "Opta", golün 51 metre mesafeden geldiğini belirtti. Böylece bu gol, Wayne Rooney'nin Kasım 2017'de Everton forması altında West Ham'a karşı 58 metreden attığı golden bu yana Premier Lig'de en uzak mesafeden atılan gol oldu.