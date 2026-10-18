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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Yıllarca süren bekleyişin ardından: Brighton'ın yıldızı, Rooney'nin yıkıcı silahını Premier Lig'e geri getiriyor

D. Gomez
Brighton & Hove Albion - Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Premier Lig
W. Rooney
Paraguay
İngiltere

Kıtalar aşan gol

Nefesleri kesen bir anda, Brighton'ın Paraguaylı oyuncusu Diego Gomez, bugün pazar günü Premier Lig'in yedinci hafta maçlarında orta sahadan çıkardığı füze gibi şutla topu Crystal Palace'ın ağlarına gönderdi.

Gol, yedinci dakikada geldi. Gomez, kaleci Walter Benitez'in ileri çıkışından yararlanarak uzak mesafeden muhteşem bir şut çekti; top kaleciyi avlayarak ağlarla buluştu.

İstatistik kuruluşu "Opta", golün 51 metre mesafeden geldiğini belirtti. Böylece bu gol, Wayne Rooney'nin Kasım 2017'de Everton forması altında West Ham'a karşı 58 metreden attığı golden bu yana Premier Lig'de en uzak mesafeden atılan gol oldu.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
B
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
B
K
K
K
B
16
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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