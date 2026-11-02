Yıllarca süren bekleyiş ve hayal kırıklıklarının ardından: Zverev tarih yazdı ve dünya tenisinin zirvesine oturdu

Alman Alexander Zverev, profesyonel tenisçilerin dünya sıralamasında zirveye yerleşerek tarihi bir başarıya imza attı ve Tenis Profesyonelleri Birliği (ATP) sıralamasının zirvesine ulaşan 30. oyuncu, Boris Becker'in ardından da Almanya'dan bu başarıyı elde eden ikinci isim oldu. Bu başarı, kariyerinin ilk iki büyük kupasını Roland Garros ve 2026 ABD Açık turnuvalarında kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından geldi.

2 Kasım Pazartesi gününden itibaren Zverev, Viyana turnuvasında çeyrek finale yükselerek zirveye çıkışını kesinleştirdikten sonra birinciliği İtalyan Jannik Sinner'den devraldı. Daha önce ikinci sıraya kadar yükselmiş olmasına rağmen zirveye yaklaşıp bir türlü ulaşamadığı yılların ardından bu bekleyişe son vermiş oldu.

Zverev'in bu yükselişi, dünya tenisinin zirvesindeki rekabetin büyük değişimler yaşadığı bir döneme denk geliyor. Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic üçlüsünün yıllarca süren hâkimiyetinin ardından, Alcaraz ve Sinner liderliğinde yeni bir kuşak ortaya çıkmıştı.

Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Dominic Thiem ve Stefanos Tsitsipas, büyükler arasında yer edinmeye çalışan bu kuşağın en önde gelen oyuncularından olmuştu.

Zverev, bu sezonun başından önce 24 kupaya sahip olmasına rağmen, Grand Slam turnuvaları kariyerinin en büyük engeli olmaya devam etti. 2020 ABD Açık'ta Dominic Thiem'e, 2024 Roland Garros'ta Carlos Alcaraz'a ve 2025 Avustralya Açık'ta Jannik Sinner'e karşı 3 final kaybetti.

Kariyeri aynı zamanda önemli başarılar da içeriyordu; bunların en başında 2020 Tokyo Olimpiyatları altın madalyası, Profesyoneller Birliği sezon sonu şampiyonasında 2 kupa ve bin puanlık Masters turnuvalarında 7 kupa geliyor.

2022 Roland Garros yarı finalinde Rafael Nadal karşısında yaşadığı ayak bileği sakatlığı, kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Maçtan çekilmek zorunda kalarak 6 aydan uzun süre kortlardan uzak kaldı ve müsabakalara dönmesine rağmen, kendisini oyunun şampiyonları arasına sokacak büyük kupanın peşinde koşmaya devam etti.

Zverev, sıralamanın zirvesine ulaşmayı garantiledikten sonra şunları söyledi: "Bu son derece özel bir şey. Dünyanın zirvesinde olduğumu hissetmek inanılmaz. Bu, bir turnuva ya da kupa kazanmaktan farklı, ama yeni sıralama açıklandığında isminin yanında birinciliğin görüneceğini bilmek çok özel bir duygu."

Olağanüstü bir sezon

Zverev sezona Avustralya Açık'ta yarı finale yükselerek başladı, ardından Alcaraz'ın bilek sakatlığı nedeniyle turnuvada yer almaması ve Sinner'in ikinci turda Arjantinli Juan Manuel Cerundolo'ya elenmesinden faydalanarak Roland Garros'ta yeni bir başarıya yaklaştı.

Alman oyuncu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve finalde İtalyan Flavio Cobolli'yi yenerek Fransa turnuvasının şampiyonluğunu kariyerinde ilk kez kazandı. Böylece dört büyük turnuvadaki ilk kupasını elde ederek, belirleyici anlardaki başarısızlıklarla geçen yıllara son verdi.

Ardından Zverev, Wimbledon finaline yükseldi ancak Sinner'e kaybetti. Daha sonra ABD Açık'ta güçlü bir dönüş yaparak, finalde Amerikalı Ben Shelton'ı mağlup etmesinin ardından bu yılki ikinci büyük kupasını kazandı ve Paris'teki başarısının sadece bir istisna olmadığını kanıtladı.

Sinner'in sezon sonunda sakatlık nedeniyle müsabakalardan uzaklaşması ve Alcaraz'ın sıralama yarışında gerilemesiyle Zverev'in birinci sıraya ulaşma şansı arttı. Viyana turnuvasında çeyrek finale yükselerek bu konuyu resmen kesinleştirdi.

29 yaşında tarihi bir başarı

Zverev, dünya sıralamasının zirvesine 29 yaş 6 aylıkken yerleşti ve bu başarıyı 1974'te 30 yaşında elde eden Avustralyalı John Newcombe'un ardından, birinci sıraya ilk kez ulaşan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

Alman oyuncu, ikinci sıraya ilk kez 4 yıldan uzun süre önce ulaşmıştı, ancak Sinner'i zirveden indirip profesyoneller sıralamasının zirvesine çıkan oyuncuların sınırlı listesine katılmak için olağanüstü bir sezona ve kariyerinin ilk iki büyük kupasına ihtiyaç duydu. Bu liste, mevcut kuşağın oyuncuları arasında Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic ve Daniil Medvedev'i kapsıyor.

Bu başarıyla Zverev, başarısızlıklar ve sakatlıklarla dolu uzun bir sayfayı kapatarak büyük kupaların peşinde koşan bir oyuncudan dünyanın bir numaralı tenisçisine dönüştü ve 1991'de zirveye ilk kez çıkan Boris Becker'in ardından bu başarıyı elde eden ikinci Alman oldu.