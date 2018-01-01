Yılın takasında sona doğru: Ozan Tufan, Beşiktaş'a; Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Ozan Tufan - Tolgay Arslan takası için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş ile Fenerbahçe, yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılarda kadro dışı kalan Tolgay Arslan ile sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın takası, Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre gerçekleşmek üzere.

İki dev camia arasında anlaşma sağlanırken, oyuncular da bu takasa 'tamam' dedi.

Resmi imzaların atılmasının ardından Ozan Tufan, Beşiktaş ile; Tolgay Arslan ise Fenerbahçe ile ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak.