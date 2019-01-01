Yılın Afrikalı futbolcusu için Salah, Mane ve Mahrez yarışıyor

CAF, 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü için Mısırlı Salah, Senegalli Mane ve Cezayirli Mahrez'i aday gösterdi

Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için 'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane ve 'den Cezayirli Riyad Mahrez'in aday gösterildiği bildirildi.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oyuncu Yaya Toure oldu.

Ödülü geçen yıl Liverpool'da top koşturan Mısırlı Muhammed Salah kazanmıştı.

Yılın futbolcusu ödül töreni, 7 Ocak 2020'de 'ın Hurgada kentinde yapılacak.