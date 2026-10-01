Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri, geleneksel ezeli rakip İttihad'a karşı oynanacak Klasiko maçından birkaç gün önce, tam 3 ay süren uzun bir aradan sonra takımın grup antrenmanlarına geri döndü.

Hilal, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da 10 Ekim'de İttihad'ı konuk edecek.

Maça 9 gün kala, Hilal kulübü, yıldızı ve kaptanı Salem el-Devseri'nin fotoğrafını paylaşarak, uzun bir aranın ardından oyuncunun takımın grup antrenmanlarına yeniden katıldığını duyurdu.

Salem el-Devseri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılırken geçirdiği sakatlık nedeniyle bir ameliyat olmasının ardından sezon başından beri Hilal'den uzak kalmıştı.

"Tornado"nun dönüşü Hilal için bir takviye niteliği taşıyacak, ancak oyuncu yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak; zira başkent kulübü aynı mevkiye Hollandalı Crysencio Summerville ve Brezilyalı Gabriel Martinelli olmak üzere iki oyuncuyla anlaşma yaptı.

Salem el-Devseri geçen sezon sol kanat mevkisinin bir numaralı oyuncusuydu, ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan beri en iyi seviyesini ortaya koyamadı.

Hilal, İttihad Klasikosu'na, zirveyi koruyacak yeni bir galibiyet peşinde girecek. Zira 18 puanla lider konumunda bulunan takım, ikinci sırada yer alan "Amid"in yalnızca bir puan önünde geliyor.