Tüm gözlerin çözüm arayışıyla Real Madrid'in yıldızlarına çevrildiği bir dönemde, ışıkların dışında kalan iki isim öne çıkarak takıma kritik anlarda değerli galibiyetler kazandırdı: Carlos Espí ve Yan Diomande. Sezon başında hesaplarda ön planda yer almayan bu ikili, takımın İspanya La Liga'da topladığı 18 puanın 7'sinde pay sahibi oldu ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan bir evrede teknik direktör Jose Mourinho'ya ekstra çözümler sundu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre ikili, Espanyol sahasından Santiago Bernabeu'ya, ikinci haftadan sekizinci haftaya kadar, takımın zaman zaman kendi oyun ritmini kuramadığı ve alışılmış yıldızlarına dayanamadığı maçlarda Real Madrid'in galibiyetlerinde belirleyici bir rol oynadı.

Levante'den 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'e katılan Carlos Espí, kendisine verilen şansları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Yedek rolüne rağmen golcü oyuncu farkı yaratabileceğini kanıtladı ve bu sezon 7 gol kaydetti. Bu gollerin 5'ini 21 yaş altı takımla çıktığı tek bir maçta, ilk kez ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada atarak bu kategoride dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Beş golü 142 dakikada geldi; yani yaklaşık her 20 dakikada bir gol. Bu da onun gol içgüdüsünün ve ceza sahası içindeki fırsatları değerlendirme yeteneğinin bir göstergesi. Ancak A takım açısından en önemlisi, ligdeki sonuçlara doğrudan etkisi oldu: Espí, ikisi de yedek olarak girdikten sonra 90. dakikada ya da sonrasında gelen iki kritik gol kaydederek iki ayrı maçta beraberliği galibiyete çevirdi.

Espanyol karşısında 1-1'lik beraberliği bozan golü attı; ardından Elche karşısında yeniden sahneye çıktı. İki golllük üstünlüğünü elinden kaçıran Real Madrid'in iki puan kaybetme tehlikesi yaşadığı maçta, uzatma dakikalarında 3-2'lik galibiyet golünü kaydetti. Bu iki golle takıma dört değerli puan kazandıran golcü oyuncu, çok fazla süre almayan yedeklerin etkisinin bile belirleyici olabileceğini kanıtladı.

Diğer yanda Yan Diomande farklı bir hikâye yaşıyor. Rapordaki anlatıma göre oyuncu, 140 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katıldı ve bu rekor transferle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu.

19 yaşındaki Fildişili oyuncu, yeteneğine ve Mourinho yönetiminde gelişme kapasitesine duyulan güven sayesinde büyük beklentiler taşıyor.

Real Madrid formasıyla ilk golünü Villarreal karşısında kaydeden Diomande, takımın beklenen performansı sergileyemediği bir maçta kritik bir an yarattı. Tek bir golün transferin devasa bedelini haklı çıkarmaya yetmeyeceği açık olsa da bu, takımın fark yaratacak birine ihtiyaç duyduğu bir anda potansiyelinden bir ipucu gösteren genç oyuncu için önemli bir başlangıcı temsil ediyor.

Real Madrid'in etkinliğini ve ritmini kaybettiği ikinci yarının en dikkat çekici anlarından biri olan bu hücum katkısı, Diomande'nin geleceğiyle ilgili taraftarlara ekstra bir iyimserlik sebebi verdi.

Espí ile Diomande arasındaki ortak nokta yalnızca puan toplamaya yaptıkları katkıyla sınırlı değil; bu durum, Real Madrid'in alternatif çözümlere ihtiyaç duyduğu, yıldızlarının ise alışıldık biçimde hâkimiyet kuramadığı anlarda sahneye çıkmalarına kadar uzanıyor.

Tek bir maç içinde dahi performansı parlaklık ve düşüş arasında salınan takım, yardımcı oyuncularında gerek geç gelen gollerle gerek maçın gidişatını değiştirebilen bireysel parıltılarla önemli bir sonuç alma kaynağı buldu.

Yedi puan ekim ayında lig yarışını belirlemese de, Real Madrid'in daha fazla kayıp yaşamasını ve lider Barcelona'dan daha da uzaklaşmasını önlediği için rekabet hesaplarında önemli bir fark yaratabilir.

Mourinho istikrar ve daha tutarlı bir performans arayışını sürdürürken, Espí ve Diomande galibiyet yolunun her zaman parlak isimlere bağlı olmadığını, bu yolun fırsatını bekleyen ve ardından onu doğru anda değerlendiren oyuncuların ayaklarıyla da açılabileceğini kanıtlıyor.