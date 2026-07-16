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FIFA Drone Show in New York/New JerseyGetty Images Sport

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Yıldızlar ve antrenörler ona saldırdı… Dünya Kupası finali stadyumu sanık sandalyesinde

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

Stadyum, Dünya Kupası finalinin keyfini kaçıracak mı?

Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın final maçının oynanacağı stadyum, maçın başlamasına yaklaşık 72 saat kala gündeme oturdu.

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İspanyol "AS" gazetesi, bu yılki Dünya Kupası maçları sırasında bu sahada oynayan bazı yıldız oyuncular ve teknik direktörlerin stadyuma yönelttiği eleştirileri aktardı.

Stadyum, Brezilyalı Vinícius Júnior gibi bazı yıldızlardan sert eleştirilere maruz kaldı. Vinícius, stadyumun çimlerinin “kuru ve sert” olduğunu söylerken, Fransa milli takımının yıldızı Adrien Rabiot ise burayı “çim değil” olarak nitelendirdi.

En dikkat çeken eleştiri ise Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken’den geldi; Solbakken, stadyumun suni çim gibi göründüğünü söyledi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Gazete, stadyumun daha önce Amerikan futboluna uygun olması için sentetik olduğunu, ancak daha sonra FIFA'nın talebi üzerine bazı onarımlar yapılarak doğal çim sahaya dönüştürüldüğünü açıkladı; ancak bu önlemler yeterli görünmüyor.

Stadyum, 2026 Dünya Kupası kapsamında şu ana kadar 7 maça ev sahipliği yaptı; bunlardan 5'i grup aşamasında oynanan Brezilya-Fas, Fransa-Senegal, Norveç-Senegal, Almanya-Ekvador ve İngiltere-Panama maçlarıydı.

Ayrıca MetLife Stadyumu, eleme turlarında Fransa ile İsveç arasında oynanan 32'li tur maçı ve Brezilya ile Norveç arasında oynanan çeyrek final maçı olmak üzere iki maça ev sahipliği yaptı; İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçı ise sekizinci maç olacak.

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