Yıldızlar ayrılacak mı?.. Yeni sezon öncesinde Chelsea oyuncularına büyük bir şok

Bir basın raporu, yeni sezonda Chelsea oyuncularını sarsan bir şoku ortaya çıkardı ve bu durum, Blues’un yıldızları arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

"AS" gazetesi, oyuncuların maaşlarını doğrudan etkileyen bir mali sorun nedeniyle Chelsea'nin soyunma odasında gerginliğin hakim olduğunu belirtti.

Xabi Alonso'nun gelişinden bağımsız olarak, eski Real Madrid oyuncusu, Londra kulübünün oyuncuları arasında büyük endişe uyandıran bir durumla karşı karşıya; hatta bazıları, sözleşmelerinde yer alan ve tüm ilgili tarafları şaşırtan bu adımdan haberdar bile değildi.

Chelsea’nin tüm Avrupa turnuvalarından, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin kesinleşmesinin ardından, kulüp yönetimi birçok oyuncunun sözleşmesine, İngiliz kulübünün UEFA turnuvalarına katılamaması durumunda maaşlarının önemli ölçüde düşürülmesini öngören bir madde eklemişti; ki bu durum da gerçekleşti.

Tüm bunlar, takımın Premier Lig’de onuncu sırada kalmasına yol açan kararlarla damgalanan felaket bir sezonun ardından geldi.

İlgili oyuncular maaşlarındaki keskin düşüşü şimdiden hissetmeye başladı; öyle ki, Xabi Alonso’nun yeni takımındaki as oyuncuların maaşları yarıya, hatta üçte birine kadar düşecek ve yıldızlık meyvelerini toplamaktan, iyi maaşlar almaya geçecekler, ancak transfer piyasası ve bunun Premier Lig ile kulüplerle olan özel ilişkisi göz önüne alındığında, bu maaşlar normalde aldıklarından çok daha düşük.

Bazı oyuncu temsilcileri, Chelsea kulübünden imzalanan sözleşmeyi yeniden gözden geçirmesini ya da bunun yerine her sözleşmede bir tazminat maddesi belirlemesini talep etti.

İngiliz kulübünün yönetiminin yanıtı gecikmeli geldi ve şu açıklamayı yaptı: “Her şey yolunda, ancak ayrılmak isteyen herhangi bir oyuncu, en azından onu transfer etmek için ödediğimiz tutarı ödeyecek.”

Bununla birlikte, Enzo Fernández’in durumunda, ceza bedeli 120 milyon avro olarak belirlendi; bu, Chelsea’nin Benfica’ya ödediği tutardır.

Palmer, Caicedo ve João Pedro, sözleşmelerindeki bu maddeden etkilenen oyuncular arasında yer alıyor.

Aslında, İngiliz forvet veya Enzo Fernández gibi bazı oyuncular için, olası transferler hakkında şimdiden konuşulmaya başlandı.