Suudi Arabistan Roshn Ligi kulüpleri arasındaki rekabet, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala giderek kızışıyor; birden fazla kulüp, yaz transfer döneminin kapanmasından önce kadrolarını güçlendirmeye yönelik transferleri sonuçlandırmak için harekete geçti.

Şarku'l Avsat'ın kaynakları, Ittihad ve Neom kulüplerinin, mevcut transfer döneminde Ettifaq orta saha oyuncusu Muhtar Ali'yi kadrosuna katmak için rekabete girdiğini ortaya koydu.

Kaynaklara göre Ittihad'ın bu hamlesi, orta saha oyuncusu Hamed el-Gamdi'nin İspanya'daki hazırlık kampı sırasında ön çapraz bağ kopması yaşamasının ardından geldi. Oyuncuyu birkaç ay sahalardan uzak tutacak bu sakatlık, kulüp yönetimini hızlı bir alternatif aramaya yöneltti ve Muhtar Ali öne çıkan seçeneklerden biri olarak gündeme geldi.

Buna karşılık Neom da yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu takviye etme çabaları kapsamında, aynı oyuncuyu kadrosuna katmak için Ettifaq ile müzakerelere başladı.

Kaynaklar, Ettifaq yönetiminin, takımı yeniden yapılandırma planı çerçevesinde uygun bir mali teklif alması durumunda Muhtar Ali'yi satmaya karşı olmadığını, ancak nihai kararın teklifin mali değerine bağlı kalacağını belirtti.

28 yaşındaki Muhtar Ali, kariyerine İngiliz Chelsea'nin akademisinde başladı; daha sonra Hollanda'da profesyonel bir deneyim yaşadı, ardından 2019 yılında Nassr aracılığıyla Suudi Arabistan Ligi'ne transfer oldu. Sonrasında Feth ve Taî formaları giydi ve 2025 yılının başında dört buçuk sezonluk bir sözleşmeyle Ettifaq'a katıldı.

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