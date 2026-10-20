Hollandalı teknik adam, The Athletic ile yaptığı röportajda yalnızca Manchester United’ın eski forveti Cristiano Ronaldo’yu sert sözlerle eleştirmekle kalmadı, İngiltere’nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün Kane’i transfer etmek için yürüttüğü ancak sonuçsuz kalan girişimi de anlattı.

Ten Hag o dönemde Manchester’daki ikinci sezonuna giriyordu ve takıma yeni bir yapı kazandırmak istiyordu. Kane, transferini en çok istediği oyuncuydu ve takımın kilit ismi olabilirdi. United yöneticilerine şu talebini ilettiğini söyledi: "Onlara, ‘Tek bir oyuncu istiyorum ve kim olduğunu biliyorsunuz’ dedim."

Kane’i Old Trafford’a getirmek için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Ten Hag, dönemin kulüp yöneticilerinden duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdi: "Bunun için mücadele ettim. Onun transfere çok olumlu baktığını duydum ama bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadım. John (Murtough, dönemin gelişim direktörü, editörün notu), Richard (Arnold, dönemin CEO’su, editörün notu) ve Glazer ailesinin (kulübün sahibi olan aile, editörün notu) karar alma sürecinin nasıl işlediğini bilmiyorum."

Ten Hag, Kane’in transfer edilememesini, kulübün kendi yönetiminde sportif açıdan daha ileri gidememesinin nedenlerinden biri olarak gösterdi. Ona göre Kane, United kaptanı Bruno Fernandes ve Arsenal’ın orta sahadaki savunmacı oyuncusu Declan Rice gibi sorumluluk alıp takıma istikrar kazandırabilecek bir liderdi.

Ten Hag, United ile 2023/24 sezonunda FA Cup’ı kazansa da Premier League’de işler inişli çıkışlı gitti. Sonraki sezona da kötü başlanınca bugün Twente Enschede’nin sportif direktörlüğünü yapan Ten Hag, 2024 sonbaharında görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Harry Kane’in Bayern Münih’e transferinin bedeli ne kadardı?

Ten Hag’ın Kane hakkındaki sözleri, İngiltere Millî Takımı kaptanının o yaz transfer olmaya açık olduğu gerçeğiyle de örtüşüyor. Kane o dönemde uzun yıllardır formasını giydiği Tottenham Hotspur’daydı. Nitekim Ağustos 2023’te Bayern Münih’e transfer oldu.

FCB, transferi için Kuzey Londra’ya 95 milyon euro bonservis bedeli ödedi. United’ın da muhtemelen karşılayabileceği bu bedel, Münih ekibi için çoktan karşılığını verdi. Şu anda 33 yaşında olan Kane, geldiği günden beri Bayern Münih formasıyla peş peşe goller atıyor ve basında yer alan birbiriyle örtüşen haberlere göre 2027’de sona erecek sözleşmesini uzatmaya çok yakın.

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Manchester United ise 2023’te forvet hattı için o dönem 20 yaşında olan Rasmus Höjlund’u Atalanta Bergamo’dan yaklaşık 80 milyon euroya transfer etmişti. Beklentileri karşılayamayan Danimarkalı oyuncu, bugün yeniden Serie A’da Napoli forması giyiyor. United’ın aynı transfer döneminde yüksek bedeller ödeyerek kadrosuna kattığı diğer iki isim, Mason Mount (68 milyon euro) ve Andre Onana (50 milyon euro) da beklentileri karşılayamadı.