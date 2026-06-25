Yıldız oyuncu Patrik Schick (30), Çek Cumhuriyeti milli takımından derhal ayrılıyor

Patrik Schick, Çek Cumhuriyeti milli takımındaki kariyerine derhal son veriyor. 30 yaşındaki forvet, bu kararı Instagram üzerinden duyurdu.

“Bu karar ani bir karar değil ve bir gecede alınmış bir karar da değil,” diye söze başlayan Schick, “Bu, uzun zamandır içimde olan ve üzerinde uzun süre düşündüğüm bir fikirdi,” dedi.

“Duygular, sevinçler, hayal kırıklıkları, zaferler ve zor anlarla dolu bir yolculuktu. Milli takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve ülkemizi mümkün olan en iyi şekilde temsil ettim.”

“Milli takım formasıyla başardıklarımdan gurur duyarak ayrılıyorum. Ancak aynı zamanda, Çek futbolunun son yıllarda gösterdiğinden çok daha fazlasını sunabileceğine dair bir hisle de ayrılıyorum.”

“Gerçekle yüzleşmeli ve uzun vadede işe yaramayan bazı şeyleri değiştirmeliyiz. Bunu öfke ya da hayal kırıklığından söylemiyorum. Bunu, Çek futboluna içten bir sevgi beslediğim için söylüyorum.”

Bu Dünya Kupası’nda Çekya büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ülke sadece bir puan toplayabildi ve Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore’nin yer aldığı grupta son sırada yer aldı. Üç maçın ikisinde Schick ilk on birde yer aldı.

Şu anda Bayer Leverkusen forması giyen Schick, toplamda 56 kez milli takımda forma giydi. Bu maçlarda 26 gol attı. Milli takımda ondan daha fazla gol atan sadece Jan Koller (55 gol) ve Milan Baros (41 gol) oldu.