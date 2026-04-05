Yıldız oyuncu Joël Drommel, Eredivisie'den gelen ilgiye yanıt verdi ve PSV'deki geleceği konusunda son derece dürüst davrandı

Joël Drommel, Sparta Rotterdam'da iyi bir sezon geçiriyor. PSV'den kiralık olarak gelen kaleci, Spangen'de yeniden canlanıyor. Yine de Eindhoven'a kalıcı olarak dönmesi pek olası görünmüyor; bunu, NAC Breda ile oynanan golsüz berabere biten maçın ardından ESPN'eaçıkladı.

ESPN muhabiri Hans Kraay junior, maçın ardından 29 yaşındaki kaleciye, kalesini gole kapatan tek Spartalı olup olmadığını sordu. "Evet, gol yememek kutsaldır, sanırım," diyen kaleci, geniş bir gülümsemeyle bu sezon 11 kez kalesini gole kapattığını belirtti.

"Elbette en çok üç puanı da almak istersiniz, ama bugün pek mümkün değildi," diye sonuçlandıran Drommel, takımının galibiyet için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor. Yine de gerçekçi kalıyor. "Yüzde yüz, ama bugün sadece mümkün değildi. Kazanamıyorsanız, kaybetmemelisiniz de, ve biz bunu başardık."

Ardından Hans Kraay, Drommel'e olan ilgiyi ve PSV'ye dönüşünü kısaca ele almaya çalışıyor. "Dürüst olmak gerekirse, PSV'ye dönme ihtimalimin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ancak görüşmeler henüz yapılmadı. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz," diyor Drommel ve somut bir ilgi olduğunu belirtiyor.

"Evet, Hollanda'dan bir kulüp var. Yurt dışından da bir kulüp ilgilendi. Ama bu, benim mutlaka istediğim bir şey değil," dedi Sparta kalecisi. Ardından Kraay, bunun AZ olup olmadığını yüksek sesle merak etti. "O kulüp A ile başlıyor ve Z ile mi bitiyor?" dedi Kraay.

Drommel bu söylentiye en azından bir son verebilir. "Hayır, o değil," diyor kararlı bir şekilde.

1,92 metre boyundaki kaleci, yeni ulusal şampiyonla 2027 yılına kadar sözleşmesi var. PSV, onu 2021'de yaklaşık 3,5 milyon avroya transfer etti ve ardından Eindhoven ekibi için 66 resmi maçta kaleyi korudu.