Al-Ittihad kulübü, eski Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'ya, oyuncunun bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılığının kesinleşmesinin ardından duygusal bir mesajla veda etti.

Suudi kulüp, resmi "X" hesabı üzerinden yayımladığı video klip aracılığıyla, 2023 yazında saflarına katılmasından bu yana geçirdiği 3 yılın ardından Fabinho'nun takımdan ayrılışını duyurdu.

Al-Ittihad, video hakkında şu yorumu yazdı: "Cesur bir kaptana veda. Tam bir alçakgönüllülükle bir yıldız olarak geldi, takımını büyük bir ustalıkla yönetti ve unutulmaz bir iz bıraktıktan sonra âşık biri olarak ayrıldı."

Ve ekledi: "Profesyonelliğin bir örneği, sahada ve saha dışında çevresindeki herkes için bir rol modeli, ve olağanüstü bir zaferin yaratılmasına katkıda bulunduğu tarihi bir dönemde el-Amid'in kaptanlık pazubandını taşıyanlar listesinde anılmayı hak eden bir isimdi."

Ve şöyle tamamladı: "Teşekkürler Fabinho, âşıkların göğünde parlayan bir yıldız olarak kalacaksın."

Brezilyalı oyuncu ise Al-Ittihad taraftarlarına bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Bugün sizinle bir oyuncu olarak yolculuğum sona eriyor ve bu kulübün bir taraftarı olarak yolculuğum başlıyor."

Ve devam etti: "Sizden gördüğüm karşılama ve sıcaklık için teşekkür ederim. Bu köklü kulübün kaptanlık pazubandını taşımaktan onur duydum ve spor kariyerimde sizinle özel bir dönem yaşadım."

Ve şöyle sürdürdü: "Sevinçleri ve üzüntüleri paylaştık, kupaları birlikte kazandık, tribünlerdeki yaratıcılığınızı izlemekten keyif aldım, öyle ki sizinle tezahüratları büyük bir sevgiyle tekrarlar oldum."

Ve şöyle bitirdi: "Umarım bu kurumun hizmetinde hiçbir zaman çabamı esirgememişimdir. Bir kez daha teşekkür ederim, Al-Ittihad her zaman kalbimde kalacak."

Fabinho, 2023 yazında Liverpool'dan gelerek Al-Ittihad'a katılmış ve o zamandan bu yana takımın kadrosunda en öne çıkan asli unsurlardan biri hâline gelmişti.

Brezilyalı yıldızın "el-Amid" ile en büyük başarısı, 2024-2025 sezonunda Suudi Roshn Ligi ve Suudi Kralı Kupası'ndan oluşan ikiliyi kazanmak oldu.