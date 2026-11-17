Kenan Yildiz'in sakatlığıyla ilgili günler süren belirsizliğin ardından Juventus için sevindirici haberler gelmeye başladı: Yildiz yeniden sahada görüldü.

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Türk orta saha oyuncusu Kenan Yildiz, sezonun ilk maçında Frosinone karşısında yaşadığı ayak sakatlığından bu yana sahalardan uzak. Juventus, geçen ağustostan beri 10 numarasından yoksun. Yildiz'in 31 Ağustos'ta Almanya'nın Augsburg kentinde geçirdiği ameliyatın ardından sahalara dönüşü merakla bekleniyor.

TOPLA ANTRENMAN YAPIYOR

Son günlerdeki endişelerin ardından Continassa'dan ve Juventus'un sosyal medya hesaplarından Luciano Spalletti'yi sevindiren haberler geldi. Spalletti, Yildiz'in yokluğunda dizilişi defalarca değiştirmek zorunda kalmıştı. Eski Bayern Münih oyuncusu ayağında topla yeniden futbol sahasında görüldü. Bu, tek başına olağanüstü bir gelişme değil ancak sahalara dönüş tarihinin yaklaştığının işareti.

"HER SEFERİNDE BİR ADIM"

Videoda Yildiz önce hafif tempoda koşuyor, ardından top sürerek koşuyor. Daha sonra yön değiştirerek koniler arasında kısa bir slalom yapıyor ve son olarak antrenörüyle kısa paslar çalışıyor. Juventus videoyu, "One step at a time" sözleriyle paylaştı. Türkçesi "her seferinde bir adım" olan bu ifade, dönüşün çok uzak olmadığını gösteriyor.

DÖNÜŞ TARİHİ

Çeşitli İtalyan basın kuruluşlarının aktardığına göre plan, Yildiz'in bu tür çalışmalar için geçen haftanın başında sahaya dönmesiydi. Ancak Juventus'un da belirttiği gibi kulüp, Yildiz'i yeniden sahaya çıkarıp başka sorunlar yaşama riskini almak için acele etmiyor. Türk oyuncu sahaya döndüğünde yüzde 100 hazır olacak ve mümkün olduğunca uzun süre sahada kalacak. Spalletti'nin ona ihtiyacı var ancak sabretmesi gerekecek. Yildiz'in yeniden ilk 11'de yer alması için bir aydan biraz kısa bir süre daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.