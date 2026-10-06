Uruguay ile Hindistan arasında oynanan hazırlık maçı, kötü hava koşulları ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle aniden durdu; iki takımın oyuncuları sahayı terk edip soyunma odalarına sığınmak zorunda kaldı, ardından maç yeniden başladı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, maç yalnızca 27 dakika oynandıktan sonra durduruldu. Uruguay, Darwin Núñez'in penaltıdan attığı golle öne geçmiş, ardından Anirudh Thapa, Hindistan Milli Takımı adına beraberlik golünü kaydetmişti.

Maçın durdurulma kararı, gök gürültülü fırtınaların ve şimşeklerin karşılaşmanın başından beri belirgin olmasına rağmen alındı; hazır bulunan medya organları başlama saatinin erteleneceğini öngörmüştü ancak bu gerçekleşmedi.

Oyun durdurulduktan sonra "Salt Lake" Stadı'ndaki dev ekranda şu mesaj belirdi: "Maç kötü hava koşulları nedeniyle durduruldu."

Ayrıca stat hoparlörlerinden şu anons yapıldı: "Maç kötü hava koşulları nedeniyle durdurulmuştur, statta bulunan herkesten korunaklı alanlara geçmesini ve orada kalmasını rica ediyoruz."

Aralarında Núñez ve Rodrigo Bentancur'un da bulunduğu Uruguay oyuncuları, hakemler ve teknik direktör Diego Forlán eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odalarına yöneldi.

Bazı taraftarlar uyarının ardından kapalı alanlara geçti, bazıları ise tribünlerde kalıp yağmurun tadını çıkarmayı tercih etti; bu sırada fotoğrafçılar şemsiyelerin altına sığınmak zorunda kaldı.

Maç, 39 dakika süren aranın ardından, yağmur şiddetli bir şekilde yağmaya devam ederken yeniden başladı.

Hatırlatmak gerekirse, maç Uruguay'ın 6-1'lik ezici galibiyetiyle sona erdi.



