Yıldırım hızıyla… Haaland, Fildişi Sahili’nin rekorlarını alt üst ediyor

Norveçli yıldız Erling Haaland, Salı akşamı 32'li turda Fildişi Sahili engelini aşmaya katkıda bulunarak, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda milli takımıyla rekorlar kırmaya devam etti.

Maç 1-1'lik beraberlikle sona ermek üzereyken, Haaland 86. dakikada 2-1'lik galibiyet golünü attı ve ülkesine 16'lı turda Brezilya ile karşılaşma hakkı kazandırdı.

Bugünkü golünün ardından Haaland, üst üste 13. maçta da gol atma geleneğini sürdürdü ve bu dönemde attığı toplam gol sayısı 25'e ulaştı.

Son maçlarda Moldova karşısında tek maçta beş gol, İsrail karşısında hat-trick, Estonya karşısında iki gol, İtalya karşısında iki gol attı; ardından Irak karşısında iki gol, Senegal karşısında iki gol daha ekledi ve bu gece Fildişi Sahili karşısında attığı son golle bu seriyi tamamladı.

Bu başarıyla Haaland, futbol tarihinin uluslararası maçlarda 60 gole en hızlı ulaşan oyuncusu oldu ve bu rakamı sadece 53 maçta gerçekleştirdi; bu bilgi, Bleacher Report ve "CBS Sport" ağları tarafından aktarıldı.

Buna ek olarak, Haaland’ın gol attığı hiçbir maçta Norveç yenilmedi; galibiyet serisi 16 maça uzadı.

Haaland, mevcut Dünya Kupası’ndaki gol sayısını da 5’e yükselterek, tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan Norveçli oyuncu oldu. Böylece, yıldırım hızındaki City forveti, yazdığı tarihi başarılar dizisine bir yenisini daha eklemiş oldu.