Yıldırım Demirören istifa etti. Yeni TFF Başkanı kim olacak? Yeni TFF Başkanı ne zaman seçilecek?

AA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti. Yeni TFF Başkanı ne zaman seçilecek? Yeni TFF Başkanı kim olacak?