Yıldırım Demirören istifa etti. Yeni TFF Başkanı kim olacak? Yeni TFF Başkanı ne zaman seçilecek?
TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.
Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa sebebini şöyle açıkladı:
"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, http://Misli.com 'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum."
Yıldırım Demirören'in istifasının ardından akıllara iki soru geliyor.
Yeni Türkiye Futbol Federsayonu Başkanı kim olacak? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne zaman seçilecek?
TFF Başkanlık seçimi ne zaman?
Yıldırım Demirören'in yerine, yeni TFF Başkanı seçilene kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli sürdürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık adayları ise henüz belli değil.
Yeni TFF Başkanı, Haziran 2019'da yapılacak seçim sonucu belli olacak.