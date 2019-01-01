Yıldırım Demirören: Artık UEFA değil, biz denetleyeceğiz

Kulüplerin borçları silinecek mi? İşte yeniden yapılandırma sisteminin tüm detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüpleri borçtan kurtaracak projeyi A Spor' a anlattı.

"Çok mutluyum. Türk futbolunun ve kulüplerin kurtulması için senelerdir çabalıyorduk ve artık sonuç verdi," diyen Demirören, "Kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılandırılması. Yüzde 50'sini başardık. Bundan sonra da inşallah tamamını başaracağız," ifadelerini kullandı.

"Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik," diyen Aydın ise, "Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız. Bir tarafta futbolun gerçek sahibi Futbol Federasyonu ve öbür tarafta finansmanın temsilcisi olarak biz de bu işi temsilen yürüttük. Güzel çalışmalar yaptık. Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız," şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Demirören, "Kulüplerimizin şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Bu sistem, yönetime müdahale eden değil, aksine bundan sonra kulüplerde herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek, borçlanma olmayacak. Kulüplerimiz acı bir reçeteyle karşılaşacaklar. Bu reçeteye göre de verilen bütçe miktarında transfer yapabilecekler. Ortada olmayan bir paranın kulüplere aktarılması gibi bir durum değil," açıklamalarını yaptı.

Ayrıca Demirören, "Kulüplere sadece nefes alabilecekleri bir imkan sağlanacak. Bütçelerinin bir kısmını kendilerinde tutup, geri kalanıyla borçlarını kapatacaklar. Bugün kulüplerimiz borç faizlerini ödeyemiyorlar. Şu an kulüplerin bankalara olan borçları yapılandırılıyor. Borç miktarları artmayacak. Sadece bütçelerine göre hareket etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca sadece futbol A.Ş. değil, derneklerin de borçlarının yapılandırılması söz konusu. Bu uygulama, futbolda bir milattır. Zaman bizi haklı çıkaracak, zaman içinde bize teşekkür edilecektir," dedi.

Soru üzerine Aydın ise sözlerine şöyle devam etti: "Kulüplerimizin gelirleri aslında gayet iyi. Bu gelirlerle artıya geçilmesi lazım. Ama geçmiş yıllardan gelen borçlar nedeniyle bu duruma gelinmiş. Ana para değil, faizler ödeniyor, hatta onların da sadece bir bölümü ödeniyor. Kulüplerin daha rahat, daha esnek hareket etmelerini sağlamamız gerekiyor. Mali açıdan bunları yaptığımızda bir takım kurallar getirmek lazım. Kurallara uyanlarla uymayanları ayırmak lazım.

"Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon lira civarındadır. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor. Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bugün kulüplerimizin bazıları faizleri bile ödeyemiyor."

"Denetleme bölümü için mevcut lisans kuruluşumuzda bazı değişiklikler yapılacak," diyen Demirören ise, "Şu anda Avrupa'ya giden takımlarımızı UEFA, geri kalan takımlarımızı da biz denetliyoruz. Artık tüm takımlarımızın denetimi TFF'de olacak. Yani artık UEFA problemi de bitecek. Bu sistemde kulüplere belli uyarılar verilecek. Puan silme, küme düşme ve lisans vermeme gibi yaptırımlar uygulanacak. En katı şekilde bu yola çıktık, Herkes buna uymak zorunda. Buna borcu olmayan kulüpler de dahil," ifadelerini kullandı.

"Sivasspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe sıfır veya çok az borçla gidiyorlar," diyen Demirören, "Yeni sistemle bu tarz kulüplerimize de bu bir teşvik yapmak istiyoruz. Tıpkı bütçe planlarına uymayacak kulüplerin cezalandırılacağı gibi," şeklinde konuştu.