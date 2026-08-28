Sky'ın haberine göre, hem Galatasaray ile Rafael Leao arasında hem de Türkiye şampiyonu ile AC Milan arasında Portekizli oyuncunun İstanbul'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. Transferin resmen açıklanabilmesi için yalnızca bazı detayların netleştirilmesi gerekiyor.

Sky'a göre Leao'nun Galatasaray'da 2030'a kadar dört yıllık sözleşmeye imza atması ve yıllık net 10 milyon euro garanti ücret alması bekleniyor. Buna ek olarak bonus ödemeleri de olacak. Haberde, Leao'nun cumartesi günü transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a gideceği belirtildi.

Milan, mayıs sonunda ayrılma isteğini kamuoyuna açık şekilde dile getiren ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almayan Leao için muhtemelen 43 milyon euro bonservis bedeli alacak. Sky 'a göre bu rakam bonuslarla birlikte 45 milyon euroya kadar çıkabilir, ayrıca Milan'ın yüzde 20'lik sonraki satış payını da güvence altına aldığı belirtiliyor.

Galatasaray daha önce Rafael Leao için ödeyeceğinden daha fazla bir ücreti başka bir oyuncu için ödedi mi?

Leao, Galatasaray tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. Sarı-kırmızılılar yalnızca Victor Osimhen için daha fazla ödeme yaptı (75 milyon euro). 27 yaşındaki oyuncu için yürütülen girişimlerde Gala'nın, şehirdeki rakibi Fenerbahçe başta olmak üzere başka taliplerle de karşı karşıya kaldığı, son olarak Aston Villa'nın da araya girmek istediği aktarıldı. Sky'a göre ise Leao, İngiliz Şampiyonlar Ligi ekibiyle anlaşma sağlayamadı.

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Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyordu. Hücum oyuncusu 2019'dan bu yana Rossoneri forması giyiyordu ve 291 resmi maçta 80 gol attı. En büyük başarısı ise 2022'de kazanılan İtalya şampiyonluğu oldu ve Leao bu başarıya büyük katkı sağladı.

İstanbul'da Portekiz Milli Takımı oyuncusu, Leroy Sane için yeni bir yıldız rakip olacaktı. 2025'te Bayern Münih'ten gelen Alman milli futbolcu, Galatasaray'da şu ana kadar yüksek beklentileri karşılayamadı ve yeni sezonun açılışında yükselen ekip Corum karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-2'lik sonucun ardından performansı nedeniyle eleştirildi. Sane, 2. haftada Erzurumspor deplasmanındaki 4-0'lık galibiyette ise sonradan oyuna girdi.