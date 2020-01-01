Yıl sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği yapılabilecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 2020 yılında oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı teklifini kabul etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir aksamaya uğrayan futbol ligleri yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanırken bundan sonraki maçlar için yeni bir karar alındı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği teklifini kabul ettiğini açıkladı.

31 Aralık 2020'ye kadar (başlamış, eya başlaması planlanan ve bu tarihe kadar tamamlanması öngörülen maçlar için) geçerli olacak olan bu kararla takımlar oyun süresi içinde 3; devre arası arasında 2 oyuncu değişikliği yapabilecek.

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Bu geçici kararın uygulanıp uygulanmamasının federasyonların iradesine bırakılacağı bilgisine yer verildi. IFAB ve FIFA, bu geçici değişikliğin uzatılıp uzatılmamasına daha sonra karar verecek. (2021 yılında tamamlanacak organizasyonlar gibi)

Bu karar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ayrıca Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) uygulandığı liglerde geçici olarak bu uygulamanın durdurulmasına izin verildiği; devam edip etmeme kararının federasyonlara bırakıldığı açıklandı.