Yıkıldı: Barcelona'nın kiralık yıldızı ağır bir sakatlık geçirdi

Şu anda kiralık olarak Deportivo La Coruña forması giyen Barcelonalı yıldız Marc Casadó, takımının Real Betis karşısındaki maçının yarım saati geride kaldıktan sonra, omzundan aldığı ağır bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Casadó'nun sakatlığı, Barcelonalı yıldız Andreas Christensen'in dün cumartesi La Liga'nın yedinci haftasında oynanan Sevilla maçında sol uyluk dört başlı kasında sakatlık yaşamasıyla aynı döneme denk geldi. Ayrıca Katalan takımın kalecisi Joan García da Racing Santander maçında sağ dizinin menisküsünden sakatlanmıştı.

Sport gazetesi, Casadó'nun Real Betis oyuncusu Marc Roca ile çarpışmasının ardından yanlış bir şekilde yere düştüğünü ve bunun endişe yarattığını aktardı.

Acısı açıkça belli olan Casadó, sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Diego Villares girdi.

İlk izlenimler pek iç açıcı görünmüyor. Çarpışmanın ardından Casadó'nun, köprücük kemiğine işaret ederek takım doktorlarına "Kırıldı" dediği duyuldu; sağ omzunu göstererek derhal oyundan çıkmak istedi.

Casadó, takımla ilk maçına Villarreal karşısında La Cerámica'daki heyecanlı galibiyette çıkmış, ardından Getafe ile berabere kalınan maçta ilk kez ilk 11'de yer almıştı.

Casadó'nun omuz sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu tam olarak öğrenmek için tıbbi tetkiklerin yapılmasını ve Deportivo La Coruña'nın raporunun açıklanmasını beklemek gerekecek.

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