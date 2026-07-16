Yıkıcı yenilginin ardından... İngiliz Futbol Federasyonu, Tuchel'in kaderini belirledi

İngiltere Futbol Federasyonu, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e karşı alınan feci 2-1 mağlubiyetin ardından, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel’in kaderini belirledi.

İngiltere, Anthony Gordon'un (55.) attığı golle maçın son dakikalarına kadar önde gidiyordu, ancak Arjantin, Enzo Fernández (85.) ve Lautaro Martínez'in (90+2.) son dakikada attığı iki golle skoru tersine çevirdi.

Tuchel, son dakikalarda yediği iki gol nedeniyle medya ve taraftarlar tarafından geniş çapta eleştirildi; bu goller, Üç Aslanlar'ın 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma umutlarını suya düşürdü.

İngiltere milli takımı, önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde üçüncülük maçı için Fransa ile karşılaşacak; Arjantin ise finale yükselerek İspanya ile karşılaşacak.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesine rağmen, İngiliz Futbol Federasyonu'nun desteğini hâlâ arkasına alıyor.

Bazıları, 2028 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'yi yönetmek üzere sözleşmesi bulunan Alman teknik adamın, bu son derece acı verici yenilginin ardından görevini kurtarmak için bir mücadeleye gireceğinden şüphe duyuyordu.

Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörüne hâlâ tam güven duyuyor ve Tuchel isterse görevine devam edecek.

Tuchel ise Arjantin maçı sonrasında, geçtiğimiz Şubat ayında sözleşmesini uzattıktan sonra, iki yıl sonra İngiltere milli takımını Avrupa Şampiyonası’na taşımak istediğini vurguladı.







