Yevhen Konoplyanka Beşiktaş'a doğru

Bu dönem sonu Schalke 04'ten ayrılması beklenen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle alakalı çarpıcı bir iddia geldi.

04'ten ayrılması beklenen Ukraynalı futbolcu Yevhen Kanoplyanka'nın transfer iddiaları çığ gibi büyüyor. Daha önce Alman basınına konuşan oyuncunun menajeri Fali Ramadani, ile görüştüğünü duyurmuştu ama son gelen haber şaşırttı.

'da yayım yapan Sport adlı internet sitesinde yer alan haberde, Yevhen Kanoplyanka'nın tercihinin Beşiktaş'tan yana olduğu ve oyuncunun ilerleyen günlerde siyah beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Futbolcunun senelik kazancının 3 milyon euro olacağı açıklanırken Shalke'ye ödenecek olan bonservis bedeliyle alakalı bilgi verilmedi.