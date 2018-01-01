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Galatasaray

Yevhen Seleznyov'un menajeri Ivan Pirozhenko: Galatasaray, formaları basmaya başladı

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Geçtiğimiz aylarda Akhisarspor ile yollarını ayıran Yevhen Seleznyov'un Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

2018/19 sezonunun ilk yarısını golcü oyuncu sıkıntısı ile geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

Sezona Akhisarspor'da başlayan fakat sonrasında sözleşmesi feshedilen Seleznyov'un Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.

Skorer 'de yer alan habere göre golcü oyuncunun menajeri Pirozhenko, "Seleznyov’un Rizespor ile sözleşme imzaladığına yönelik haberler çıkıyor. Hiçbir kulüp ile sözleşme imzalamadık. Rizespor, görüştüğümüz kulüplerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu söyleyen menajer, "Galatasaray ile ilgili gelişmelerde bazı güçlükler var. Ama Seleznyov'un Galatasaray’a gitmesi muhtemel görünüyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, Seleznyov'un ismine formalar basmaya başladı." şeklinde sözlerini tamamladı.

Akhisarspor ile bu sezon 12 maça çıkan Seleznyov, 4 gollük katkı sağlamıştı.

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