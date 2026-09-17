Julian Alvarez, geçtiğimiz cumartesi yaşadığı kas yorgunluğu nedeniyle Atletico Madrid'in Real Sociedad ve Osasuna karşısındaki son iki maçında forma giyemedi.

Mundo Deportivo gazetesi, Alvarez'in önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda Real karşısında oynanacak derbiye yetişebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü, ancak maçta forma giyip giyemeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu aktardı.

İyileşme süreci kapsamında Alvarez, kas rahatsızlığı yaşadığı geçtiğimiz cumartesiden bu yana takımla çalışmadı. Derbi öncesi durumunun gidişatını ve iyileşme düzeyini, ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden olsun, takip edebilmek için önünde takımla yalnızca iki antrenman bulunuyor; biri cuma, diğeri cumartesi günü.

Sportif direktör Mateo Alemany, Osasuna maçı öncesinde Movistar kanalına yaptığı açıklamalarda, Alvarez'e ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Forma giyip giyemeyeceği büyük ölçüde dört başlı uyluk kasının durumuna ve nasıl hissettiğine bağlı olacak, çünkü sonuçta kas yorgunluğunun ne anlama geldiğini biliyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Alvarez çalışıyor, hazırlanıyor ve maça hazırlanmak için çok zaman ayırıyor. Bunu onu tanıdığım için söylüyorum; maçı oynamak için özel bir isteği var ve orada olmak için elinden gelen her şeyi yapacak."

Alvarez'in durumu, derbi öncesinde Atletico'daki en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor. Mümkün olan en iyi fiziksel duruma ulaşırsa, Madrid ekibindeki önemi göz önüne alındığında maça ilk 11'de başlayabilir; ayrıca bir hafta önce Anfield'da Liverpool karşısında da ilk 11'de forma giymişti.

Bir de Alvarez'in yerine ya da onun yanında oynayabilecek Jonathan David seçeneği var. Kanadalı forvet, ikisi Real Sociedad, diğeri de bir gol pası da verdiği Osasuna karşısında olmak üzere iki maçta iki gol atarak seviyesini şimdiden kanıtladı.

Derbiye gelince, takım kadrosundaki diğer gerçek forvet Alexander Sörloth, bir buçuk ay önce yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle hâlâ hazır değil. Bu sakatlık, Atletico'nun resmi müsabakalarda oynadığı yedi maçın tamamında ve önümüzdeki pazar oynanacak derbide forma giymesine engel oldu.

Üçüncü sakat oyuncu ise, sağ bacağında yaşadığı hafif dereceli bir fasyal kas sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısındaki derbide büyük olasılıkla forma giyemeyecek olan Pablo Barrios.

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