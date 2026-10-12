Ceza almasına, 7 Ekim 2025'te Bulgaristan Ligi'nde Slavia ile Lokomotiv Sofya arasında oynanan maçta görev yapması neden oldu. Kabakov, karşılaşmada Vladimir Valkov ile birlikte iki VAR hakeminden biriydi. Slavia maçı 2-0 kazandı. Bulgar basınında yer alan haberlere göre Slavia'nın ilk golünden önce oldukça tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Haberlere göre Slavia oyuncusu Martin Georgiev, golü atan Emil Stoev'i pozisyona sokmadan önce topa iki eliyle dokundu. Hakem golü verdi, VAR hakemleri Kabakov ve Valkov ise müdahale etmedi. Bu karar, Lokomotiv oyuncularının ve Bulgaristan federasyonunun tepkisini çekti. Federasyon daha sonra Kabakov ile meslektaşını "yetersiz performans" nedeniyle süresiz olarak görevden uzaklaştırdı.

İddiaya göre bu hata münferit değildi. Haberlere göre Kabakov daha önce de tartışmalı kararlarıyla dikkat çekmişti. Bu cezanın Bulgar futbolunda o zamana kadar benzeri görülmemiş bir uygulama olduğu belirtiliyor ancak uzun sürmedi. Kabakov, 7 Kasım'da Bulgaristan Ligi'nde yeniden maç yönetebildi. Bu kez Spartak Varna ile Septemvri Sofya arasındaki karşılaşmada orta hakem olarak görev yaptı.

Georgi Kabakov, 2013'ten beri FIFA hakemi

UEFA ise ulusal düzeyde bir süre uygulanan cezayı tamamen görmezden geldi ve Kabakov'u, örneğin 23 Ekim'de Maccabi Tel Aviv ile FC Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi maçında görevlendirdi. Sezon boyunca Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Bulgaristan Ligi'nde pek çok kez daha görev aldı.

Gelecek maçlar VIK Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Kabakov, 2023'ten beri FIFA hakemi. 2018'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde görev yapıyor ancak bugüne kadar Bayern Münih'in bir maçını yönetmedi. 2021'de Tokyo'daki Olimpiyat futbol turnuvasında, Meksika ile Brezilya arasındaki yarı final de dahil olmak üzere üç maç yönetti.