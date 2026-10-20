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Yeterli mi? Barcelona'nın eski efsanesi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir şart belirledi

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
P. Rodriguez
Fransa
İspanya

Barcelona'nın son şampiyonluğunda pay sahibi oldu

Barcelona, 2015 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasından bu yana bu unvanı yeniden elde etmeye çalışıyor ve takımın eski yıldızlarından birinin açıklamasına göre, bunun gerçekleşmesi için Barça'nın tek bir şeye ihtiyacı var.

Barcelona, bu gece Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain'e konuk oluyor.

Kısa süre önce futbolu bırakan Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez, "Gerekli şansın yanlarında olmasını ve bu sezon kazanmayı başarmalarını diliyorum" dedi.

"tribuna" sitesine göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için biraz şansa ihtiyacı var."

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son zaferi, yani 11 yıl önce 2015 yılındaydı ve Pedro ilk on bir içinde yer alıyordu.


Pedro sözlerini şöyle tamamladı: "Onda (kupada) her şey vardı: ilk Avrupa finalini ilk on birde oynamak, skoru açmak, büyük bir rakibe (Juventus) karşı oynadığımız maç ve harika bir statta mücadele etmek... Her şey muhteşemdi."

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