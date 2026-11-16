"Yeterince rezil olduk!" Carlo Ancelotti'ye Brezilya'daki görevinden istifa çağrısı

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Brezilyalı bir futbol efsanesi, Carlo Ancelotti'yi sert ifadelerle istifaya çağırdı.

Hafta sonu Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında alınan 2-3'lük yenilginin ardından 1994 dünya şampiyonu Romario, Instagram hesabından İtalyan yıldız teknik direktörü sert sözlerle eleştirdi. Romario önce doğrudan federasyon başkanı Samir Xaud'a seslendi.

Romario, "Gençsin, Brezilyalısın ve futbolumuz için en iyisini istediğine inanıyorum. Bir karar verecek cesarete sahip olduğunu kanıtlamanın zamanı geldi. Başkan, Ancelotti'yi evine gönder" diye yazdı.

Ardından sözlerini doğrudan Ancelotti'ye yöneltti: "Yeterince rezil olduk ve bir Dünya Kupası'nı daha çöpe atmayı göze alamayız. Ancelotti, yeter! Eşyalarını topla ve buradan git!"

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Romario, 67 yaşındaki teknik direktörün Avrupa'ya, "adını duyurduğun kulüplere" dönmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Brezilya seni izlemek için para ödemeye daha fazla devam edemez."

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Gerçekten de İtalyan yıldız teknik direktör yönetiminde Brezilya'nın aldığı sonuçlar pek parlak değil. Ancelotti yönetimindeki 21 maçta Brezilya 12 galibiyet, dört beraberlik ve beş yenilgi aldı. Takım maç başına ortalama 1,9 puan topladı.

Güney Amerikalılar açısından geride kalan Dünya Kupası özellikle hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluğun favorilerinden biri olarak görülmelerine rağmen, son 16 turunda Norveç'e 1-2 yenilerek turnuvaya veda ettiler.

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Beş kez şampiyon olan Brezilya, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana millî takımlar düzeyindeki en önemli turnuvada yeni bir şampiyonluk bekliyor. Ancelotti'nin Brezilya ile Temmuz 2030'un sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Görevine erken son verilmezse Güney Amerikalıların başında bir sonraki Dünya Kupası'nda da o olacak.